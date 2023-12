Manolo Solo, aspirante al Goya a Mejor Actor 2024, imparte una clase magistral en Cádiz

"Tiendo al exceso de vehemencia; me contradigo, cambio de opinión (a veces sobre la marcha); soy farragoso, titubeo, se me va el hilo, me pierdo en paréntesis de paréntesis, se vienen generalidades, obviedades, subjetividad, opiniones revestidas de aseveraciones; todas mis opiniones, con frecuencia mal fundamentadas y cogidas con alfileres, vienen condicionadas por el tipo de actor que soy y la carrera que he tenido: el actor de reparto que viene con el trabajo lo más cerrado posible a llegar y pegar". El reclamo para enganchar a gaditanos y foráneos a la clase magistral que la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz celebra en el antiguo Aulario La Bomba los días 13 y 14 de diciembre, de primeras, quizás no es el más apetecible, pero si aseguramos que el dueño de dichas palabras es el gran actor Manolo Solo, nominado este año al Goya a Mejor Actor por Cerrar los ojos, de Víctor Erice, el asunto cambia...

Manolo Solo, actor nacido en Algeciras, criado en Los Barrios y que a los 7 años partió con su familia a Sevilla y que actualmente vive en Madrid, será el protagonista de esta cita enmarcada en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, que lleva por título El oficio de actor de cine, según yo lo veo y que tendrá lugar en el Edificio Constitución 1812 en horario de 16.30 a 20.30 horas. El servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la UCA organiza esta programación, bajo la coordinación técnica de Bruto Pomeroy y con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz.

Ganador de un Goya al mejor actor de reparto y Premio Feroz por Tarde para la ira (2017), Premio Talento Andaluz del Festival de Cine de Málaga (2023), premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía por El buen patrón (2021), nominado al Goya actor de reparto por B (2016) y Premio Unión de Actores al mejor Actor cinematográfico de Reparto por La Isla Mínima (2015), entre otros galardones, Manuel Fernández Serrano (el nombre real de Manolo Solo) hablará en Cádiz sobre su formación y su experiencia en casting, asignación del personaje, trabajo sobre el guion, ensayos, rodajes y promoción de los trabajos que apuntalan su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión.

Asi, en el cine, hemos podido ver a Manolo Solo en los largometrajes El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, Sevillanas de Brooklyn, de Vicente Villanueva, El Silencio de la Ciudad Blanca, de Daniel Calparsoro, Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, Tiempo Después, de José Luis Cuerda, La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez, El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro, o la más reciente de todas Cerrar los Ojos, de Víctor Erice, por cuya actuación ha sido nominado al Goya a mejor actor protagonista.

En teatro ha trabajado, entre otros, en montajes con directores como Carme Portaceli (Mrs. Dalloway), Roger Güall (Smocking Room), Gabriel Ochoa (Las guerras correctas de G. Ochoa), Alberto San Juan (Kitchen/ El rey/ Ruz-Bárcenas), Carlota Ferrer (Los cuerpos perdidos) o Ariel García Valdés (Bodas de sangre de Lorca), entre otros.

Entre sus trabajos televisivos destacan La Fortuna, dirigida por Alejandro Amenábar, 30 Monedas, de Álex de la Iglesia, Mira lo que has hecho, de Berto Romero, Gente hablando 2, de Álvaro Carmona, o La Peste, de Alberto Rodríguez, mientras que ha participado en series como El Ministerio del Tiempo, Los misterios de Laura, Homicidios, Aida, Cuéntame o Amar en tiempos revueltos, entre otras.