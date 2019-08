-Hace un par de años actuó usted en Sanlúcar de Barrameda con su ‘Love+Dance World Tour’. No sé si tiene algún recuerdo de ese día que quiera compartir y, por otro lado, ¿qué tal lleva volver a tierras gaditanas?, ¿se siente cómodo por aquí?

-Como olvidarme de lo que viví con esa gira, muchos momentos especiales que marcaron un antes y un después en mi vida. Ahora con esta nueva gira sigo teniendo la misma entrega y el público me ha recibido de una manera increíble. Son mi segundo hogar y estoy pasándola demasiado bien.

-Llega con 'Vida' bajo el brazo, su esperadísimo disco del que 'Despacito' fue primer single. ¿Qué recepción está teniendo entre el público?

-Increíble, Vida es uno de los discos más importantes de mi carrera y la razón principal es la manera como el público lo ha hecho suyo al igual que por contar con colaboraciones de artistas que admiro y respeto. Canciones como Despacito, Imposible, Calypso o Échame la culpa, se han convertido en grandes éxitos gracias al apoyo de millones de personas alrededor del mundo. Aún me sorprende cuando voy a países donde no se habla español y sin embargo cantan mis canciones de principio a fin. Es una bendición y estoy más que agradecido por todo lo que está pasando.

-¿Ha sido complicado confeccionar un trabajo que tuvo un primer adelanto tan absolutamente arrollador como 'Despacito'? Quiero decir, ¿tuvo vértigo, miedo, sobre si el disco entero iba a responder a tan altas expectativas?

-No tuve miedo. Al contrario, me motivó a seguir escribiendo canciones y seguir fusionando géneros musicales sin ningún tipo de restricciones. No tengo la sensación de que cada nueva canción mía tenga que competir con Despacito ni tampoco me pongo presión para alcanzar lo que se logró. Fue un fenómeno que me tocó vivir y por el cual estoy feliz y con suerte, mis otros temas también han sido del agrado del público.

- Han sido cinco años los que separan a ‘8’ y ‘Vida’, creo que ha sido el tiempo más largo que se ha tomado para publicar un disco, ¿por qué?

-Por todo lo que sucedió con Despacito básicamente. Fue lanzar la canción y de repente pasaron dos años en los que viajé alrededor del mundo con gira, presentaciones especiales, ceremonias de premios, lanzamientos de mis otros sencillos, etc, fue una locura, en el buen sentido de la palabra. Finalmente, después de que lanzamos cinco sencillos del disco, decidimos lanzarlo este año. A veces tienes todo planeado pero la vida te tiene otras sorpresas y no nos queda más que dejarnos llevar.

-¿Por qué titularlo 'Vida'? No sé si tiene que ver con el nacimiento de su segundo hijo...

-Lo llamé así porque es un disco que tiene la esencia de lo que siempre ha sido mi música, a lo largo de estos 20 años de carrera artística. En 8 le escribí una cancion a mi hija Mikaela llamada Llegaste tú (a dúo con Juan Luis Guerra) y ahora en Vida le escribí el tema Ahí Estás Tú a mi hijo Rocco.

-Cuenta con muchas colaboraciones de compañeros de profesión. ¿Le gusta trabajar con otros artistas?, ¿qué le aportan?

-Me encanta trabajar con otros músicos. Son personas a las que admiro por el talento que tienen y aprendo de cada uno de ellos. La música está pasando por un momento maravilloso donde todos nos hemos unido genuinamente con la única intención de crear, sin importar géneros musicales. Es algo que disfruto mucho y planeo seguir haciéndolo para mis próximos discos.

-En más de 20 años de carrera hay mucho por contar. Yo le pido tres cosas: ¿Me puede decir cuál ha sido la mayor lección que ha recibido estos años?, ¿cuál ha sido su mejor momento?, y ¿cuál ha sido el peor?

-La mayor lección, tocar el cielo sin despegar los pies del suelo. Del mejor momento, tengo muchos, imposible mencionar solo uno, pero el nacimiento de mis hijos no se compara con nada más. Y con respecto al peor, los peores momentos de mi vida me han enseñado mucho y me han hecho el hombre que soy hoy en día, son enseñanzas.

-Por último, tras sus múltiples premios y reconocimientos y apoyo del público internacional en los últimos años, ¿cuál es su próximo sueño en la música?

-Debo decir que el hecho que sigo haciendo lo que más me apasiona después de 20 años en la música es algo que agradezco todos los días. Me queda mucho por recorrer y cosas que quiero hacer para las cuales ya estoy trabajando. Me gusta guardarme esos sueños hasta cumplirlos.