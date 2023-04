Laure Lachéroy viaja por sus ‘Geografías del sueño’ en Arquitectos

El Colegio de Arquitectos de Cádiz abre hoy, jueves 19 de abril, sus puertas para acoger una parte del programa de actos con el que se festejará el centenario del nacimiento de Carlos Edmundo de Ory. Se trata de la exposición ‘Geografías del sueño’, una veintena de pinturas originales de la pintora Laure Lachéroy, compañera del poeta gaditano y cabeza visible de la fundación que lleva su nombre. Son obras en las que la autora parte de su propia visión sobre la transformada geografía de dos de las ciudades que han marcado su vida: París, donde nació, y Cádiz, donde reside desde poco después de la muerte del poeta. La exposición se inaugura hoy a las 20.30 horas y en el acto se incluye un coloquio entre la pintora y los escritores Javier Vela y José Manuel García Gil.

La exposición se incluye en los actos del centenario de Ory que arrancará dentro de una semana y se nutre de obras que Laure Lachéroy ha pintado desde el año 2016 hasta el presente: “Hasta hace unas semanas”, explica la artista. Todas, por tanto, han sido creadas en Cádiz a medida que han ido surgiendo y no, en principio, con la intención de que tuvieran un hilo argumental: “Las pinturas se han ido haciendo casi como una necesidad interna”.

Son obras, además, que la autora muestra literalmente colgadas del techo y que se reparten por la sala de exposiciones de Arquitectos de manera que el público podrá contemplarlas andando junto a ellas. Colgados del techo y no en las paredes para que, en palabras de Lachéroy, se puedan ver por los dos lados.

Porque esta ‘Geografías del sueño’ nace de dos ciudades, de París y Cádiz, dos de las urbes claves en la vida de Laure y por distintas razones: “Yo me siento perteneciente a dos sitios distintos, pero al mismo tiempo en un sitio me siento en el otro y viceversa. Igual me pasa con la lengua, con el español y el francés, que muchas veces se van mezclando. Y como muchas palabras del francés tienen una etimología latina, es como una vuelta a las raíces de la lengua. Todo se va mezclando en este recorrido que ya no se puede decir que sea de ida y vuelta, porque ya no es de vuelta”. En la muestra, Laure mezcla la geografía de su París natal con la geografía de su Cádiz adoptivo, pero a partir de la transformación que ambas geografías han experimentado a raíz de los recuerdos y de la propia experiencia vital de la artista.

Estos cuadros empiezan a surgir cuando el gaditano José Manuel García Gil mantiene las primeras conversaciones con Laure Lachéroy, ya viuda, para conformar su brillante biografía sobre Ory: “Cuando José Manuel empezó a escribir una biografía de Carlos, me hizo muchas preguntas. Eso puso en tela juicio muchas cosas, como si hiciera un balance de mi vida, en la que Carlos no está vivo, pero está presente”. Aquellas conversaciones despertaron el alma creativa de Laure, que convivió con sus contradicciones hasta hacerlas chocar: “Uno siempre quiere resolver las contradicciones, pero no aceptarlas o experimentarlas, y de ese choque surge algo bonito, una especie de vértigo”.

¿Y hay mucho de Carlos Edmundo en estas pinturas? Laure es rápida y tajante en la respuesta. “Todo. Es que forma parte de mi vida. Y con el tiempo se va reflexionando, ahondando en la emoción, los sentimientos, la intuición y, de vez en cuando, aparece una especie de iluminación con la que entiendes cosas; las entiendes sensorialmente, emocionalmente y también intelectualmente. Y todo esto está en la exposición”.