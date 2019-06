Francisco Reyero presenta en Unicaja de Cádiz su historia sobre Bernardo de Gálvez

La sede de la Fundación Unicaja en Cádiz acogió anoche la presentación del libro Y Bernardo de Gálvez entró en Washington, el último proyecto literario del periodista sevillano Francisco Reyero. En el acto, el autor estuvo acompañado por el también periodista Juan Manuel Marqués, subdirector del Grupo Joly.

Y Bernardo de Gálvez entró en Washington, nuevo proyecto editorial del escritor Francisco Reyero, narra el proceso de reivindicación de la figura del héroe de Macharaviaya, actualmente recuperada por el poder político y civil estadounidense, después de una larga y tenaz implicación de ciudadanos a uno y otro lado del Atlántico.

De Gálvez, al que la prensa norteamericana ha atribuido el apelativo de The Little Known Hero, es hoy en día el eje principal sobre el que se sustentan proyectos operísticos, documentales, exposiciones, simposios y ponencias varias. Pero mucho más importante que este reflejo en una sociedad movida por el espectáculo, es que su historia y sus señas de identidad han reverdecido.

Fue el propio general George Washington, al frente del ejército revolucionario, quien dijo que si el militar español no hubiera prestado su ayuda y la de España, Estados Unidos no habría ganado la Guerra de la Independencia.

Bernardo de Gálvez era el gobernador de La Luisiana española durante el enfrentamiento contra los británicos y conquistó plazas estratégicas en una larga marcha sobre el Misisipi, que incluyó el más largo asedio de la Guerra de la Independencia, el de Pensacola, en Florida.

Hace cinco años, Bernardo de Gálvez fue nombrado Ciudadano Honorario de Estados Unidos, gracias a la intervención de la española afincada en Washington Teresa Valcarce, colgándose en el Senado un retrato de éste, pintado por Carlos Monserrate. Estados Unidos sólo ha concedido la Ciudadanía Honoraria en otras siete ocasiones, en las que se incluyen los nombramiento de Sir Winston Churchill o el Marqués de Lafayette.

De todo eso habla Y Bernardo de Gálvez entró en Washington: del olvido, de los héroes, de las causas perdidas, y de la relación entre España y Estados Unidos. Para escribirlo, Reyero ha viajado por la geografía galveciana de Estados Unidos, desde Galveston hasta Nueva Orleans, desde Washington hasta Pensacola, consultando fondos españoles y americanos, y entrevistando a importantes protagonistas de la recuperación de tan determinante figura.