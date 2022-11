El Festival de Música de Cádiz estrena mañana las obras de 10 compositoras y programa otros tres conciertos

El Festival de Música Española de Cádiz Manuel de Falla demuestra, una vez más, que es un laboratorio creativo y un espacio único para la composición femenina nacional. Porque mañana sábado día 19 llega a esta 20 edición uno de los momentos más señeros de cada programa: el Taller de Mujeres Compositoras, cuyas obras se mostrarán al público gracias al cuarteto de saxofones Fukio Ensemble. Además de este concierto, las mujeres se reunirán con el público en un encuentro gratuito en el que explicarán el proceso creativo de sus obras. Entre ellas estará Alicia Díaz de la Fuente, Premio Nacional de Música 2022 en la modalidad de Composición. El Festival, organizado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), se completa mañana con tres conciertos más.

A las 12.00 horas, la Casa de Iberoamérica arranca la jornada con ‘Amor, no te llame amor’, el concierto de Ópera Omnia con la soprano Manon Chauvin y obras de Juan Hidalgo, Sebastián Durón, Antonio Martín y Coll, Diego Ortiz y Manuel de Egüés. Isaac M. Pulet dirige a este trío formado por la voz de Chauvin, acompañada de Calia Álvarez, vihuela de arco, y Sara Águeda, arpa de dos órdenes, con el que se recuerda a las canciones en el teatro español del Siglo de Oro. De hecho, el título de este concierto es el primer verso de ‘El caballero de Olmedo’, de Lope de Vega (“Amor, no te llame amor el que no te corresponde”).

A las 18.00 horas, Gautama del Campo Sexteto lleva al Teatro del Títere de la Tía Norica su ‘Salvaje Moderado’, un trabajo musical de marcado carácter flamenco fusión. Es, explica el programa del concierto que se puede consultar online, “música interpretada con una orquestación que añade como elemento innovador el sonido del saxo flamenco”.

Son composiciones originales de Gautama, pero están inspiradas en los distintos palos flamencos. Así, “profundiza en los cantes flamencos haciendo una transcripción muy personal en su manera de interpretar melodías que recuerdan a los cantes antiguos”.

Una hora después, a las 19.00, el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz ECCO abre sus puertas al Taller de Mujeres Compositoras, con un encuentro en el que podrá participar todo el público de forma gratuita.

Sus protagonistas son 10 mujeres de distintas generaciones -la más joven tiene 26 años- que han trabajado en estas composiciones durante meses. Cada año, esas obras se hacen realidad y suenan en los instrumentos de un grupo elegido exprofeso. Así, tras el encuentro con el público, se celebrará el concierto, a las 20.00 horas en el mismo ECCO. En esta ocasión, será Fukio Ensemble, cuarteto de saxofones, quien traducirá en música oída las notas escritas por Candelaria Dorta, Laura Vega, Yolanda Campos Bergua, Inés Badalo, Alicia Díaz de la Fuente, Isabel Royán, Consuelo Díez, María José Arenas, y las gaditanas Dolores Serrano Cueto y Diana Pérez Custodio.

El programa, titulado ‘Raíces’, muestra cómo el Festival fomenta la creación musical contemporánea y la difunde, contribuyendo a la puesta en valor de las composiciones hechas por mujeres. Este concierto está organizado por la AAIICC en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical - INAEM del Ministerio de Cultura y Deporte.

El cierre de la programación de mañana sábado la pondrá el concierto conmemorativo del 25 Aniversario del Encuentro Coral de Santa Cecilia en Cádiz, a las 20.00 horas en la Catedral gaditana. Coral Canticum Novum, Coro Nova Mvsica, Coro del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y la orquesta de Cámara Campos Andaluces forman este concierto en el que se escucharán obras de Falla, Bach, Beethoven, Händel, Francisco Briceño y Manuel Pérez.