El Festival Cabo de Plata 2023 de Barbate ya tiene su cartel definitivo

Los caboplateros ya pueden descansar a gusto hasta que llegue la fecha de pasarlo de lo más bien y es que su festival ya está cerrado. Cabo de Plata echa el cierre a su cartel artístico confirmando este miércoles 20 artistas y bandas de lo más alegre y divertidas para que la Playa de la Hierbabuena de Barbate se convierta en un auténtica fiesta de verano del 26 al 29 de julio.

El rap, trap, hip-hop, fusión, latino, rock y mestizaje, todo cabe en Cabo de Plata que ha confirmado a un claro referente nacional que no puede faltar en el festival porque es un auténtico placer verlo y disfrutarlo, a cualquier hora y en cualquier momento, El Canijo de Jerez. Junto a él los reyes del punk reggae party ska cumbia, desde Colombia y Argentina, a fuego y hierro con Che Sudaka. También forman parte de esta cremallera de cierre dos de los cantantes que mejor lo hacen pasar en sus actuaciones, por un lado Huecco con su rock-flamenco-latina y por el otro el cantautor murciano Muerdo que traerá diversos géneros musicales, entre ellos reggae, pop, folk, funky y hip-hop.

Novedades y rabiosa actualidad hay y mucha porque la música de las nuevas generaciones se encuentran con las nuevas destacan en un cartel explosivo. El productor Garabatto no solo suena en el género electrónico, sino en múltiples trabajos pop y también se subirá a uno de los escenarios caboplateros junto al locoplayero Bejo con su estilo isleño innato. Además se incorporan el pop rock hip-hop de Hens; la cantante, compositora, psicóloga, productora y dj argentina, Miss Bolivia, que fusiona estilos como la cumbia, hip hop, dance, cumbia villera y reggae; el también argentino productor, rapero, freestyler y proser YSY A. El nuevo asalto de la música urbana nacional Al Safir también acudirá a la cita junto al grupo Desatados, al cantante y compositor madrileño Javi Medina; la alegría de La Regadera; el reggae, balkan, ska, surf y swing de La Selva Sur; el hip hop emergente de Miren; y la actriz y cantante española conocida por interpretar a Lola Requena en la serie Mar de plástico y llamada artísticamente Nya de la Rubia.

Por último cierran este último avance más figuras emergentes como el grupo de hardcore electrónico Parkineos y la cantante, compositora y guitarrista española Safree, Space Surimi y como broche la pareja de dj's más exitosa y estilosa del momento, We are not djs.

Las entradas ya pueden obtenerse a través de su web.

Cartel definitivo de Cabo de Palta

DELLAFUENTE - NATOS Y WAOR - SKA-P - ANTÍLOPEZ - AYAX Y PROK - BELÉN AGUILERA - CELTAS CORTOS EL CANIJO DE JEREZ - CHE SUDAKA - DELAOSSA - DUBIOZA KOLEKTIV - ESKORZO - FERNANDOCOSTA - HUECCO - HORA ZULÚ - JUANCHO MARQUÉS - MUERDO - HUECCO - KAYDY CAIN - MALA RODRIGUEZ - MARC SEGUÍ - MIGUEL CAMPELLO - MAIKEL DELACALLE - RECYCLED J - RVFV - MUERDO - TU OTRA BONITA - ZOO - BEJO - GARABATTO- ANIER - BLAKE - DANI RIBBA - DREMEN - EL JOSE - EL NIÑO DEL ALBAYZIN - EL SOMBRERO DEL ABUELO - EL ÚLTIMO K ZIERRE - EZVIT 810 - HARD GZ - ILL PEKEÑO & ERGO PRO - JARFAITER - JAVYPABLO - KG970 - LA PANTERA - LA PLAZUELA - LOVE YI - MACHETE EN BOCA - MUYAYO RIF - HENS - MISS BOLIVIA - YSY A - AL SAFIR - DESATADOS - JAVI MEDINA - LA REGADERA - LA SELVA SUR - MIREN - NYA DE LA RUBIA - PARKINEOS - SAFREE - WE ARE NOT DJS - SERIAL KILLERZ - SPACE SURIMI- YEICO X TONI