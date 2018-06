Fallece a los 89 años Joe Jackson, padre de Michael Jackson

Joe Jackson, el padre de Michael Jackson y arquitecto de los Jackson 5, falleció durante la madrugada del miércoles en Los Ángeles (EE.UU.), a los 89 años por complicaciones derivadas de un cáncer, según informaba la web TMZ. Jackson había sido hospitalizado este mes a causa de ese cáncer terminal, según habían avanzado fuentes familiares.

Nacido el 26 de julio de 1928 en Arkansas, Jackson se casó con Katherine en 1949 y tuvieron diez hijos en común. Joe Jackson también tuvo otra hija, Joh'Vonnie Jackson, con Cheryl Terrell, con la que supuestamente tuvo un romance durante 25 años.

El éxito de su familia no ocultó el lado oscuro de su personalidad

El patriarca de los Jackson comenzó a trabajar en la carrera musical de sus hijos a comienzos de la década de 1960, y allí apostó por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael para formar lo que posteriormente serían los Jackson 5 tras durísimos ensayos y actuaciones en competiciones locales. Su firma con el sello Motown les abrió el camino a las grandes ligas, con éxitos como I Want You Back, ABC, The Love You Save o I'll Be There.

Además del talento de su hijo más conocido, Michael Jackson, Joe también pulió la carrera de su hija Janet.

El éxito no ocultó el lado oscuro de su personalidad, ya que a menudo se le acusó de sobrepasarse emocional y físicamente con sus hijos.