“Escribo libros que sirvan para ayudar a las personas”

Pelayo Arango Lara es el único escritor español de citas originales, siendo autor de tres libros: Mis Pensamientos, La Filosofía del Dar y Un viaje de Ida y Vuelta. Pelayo Arango, que también trabaja como coach y asesor educativo, se ha formado y vivido en Italia y el Reino Unido además de España. El escritor, en sus libros, explora la vida cotidiana, la realidad de las personas, los miedos, las sombras y las dudas; pero también las certezas y la esperanza, la positividad, la felicidad y el amor.

–Para el que no lo conozca, ¿a qué se hace referencia con escritor de citas originales?

–Bueno, yo soy el único autor español que escribe libros de citas, cuyas oraciones son todas originales mías, no pertenecen a nadie. Son citas sobre la vida, sobre las emociones que tienen los seres humanos, sobre las cosas cotidianas que experimentamos y al final todos esos pensamientos, sentimientos y emociones que nos pasan por nuestra mente, yo decidí hace ocho años plasmarlos sobre un papel y de eso han surgido ya tres libros y el año que viene sale el cuarto.

–¿En que momento decidió dar comienzo a esta modalidad de escritura?

–Todo comenzó cuando vi que habían seres humanos que necesitaban ayuda, familias que no recibían apoyo por parte de la sociedad o de la sanidad, ya sea por enfermedades raras o parálisis cerebral, que de una forma u otra se pusieron en contacto conmigo y decidí que me iba a dedicar a escribir esas citas en un libro con el que ayudar a estas personas.

–¿Hay alguna frase que pueda describir y englobar de que trata cada uno de los libros ya publicados?

–La primera sería, lo importante no es los zapatos que uses sino la huella que dejes cuando camines. Del segundo, las cosas imperfectas también son bonitas, y del tercero, vivir con menos no es vivir menos.

–¿Qué temática siguen sus obras?

–En el primero de los libros lo que intentamos es que cada uno de los días del año tuviera una cita, más bien que al levantarte o acostarte, ese pensamiento te ayudase para comenzar el día o para antes de acostarte reflexionar y recapacitar sobre lo que es tu vida y el sentido que tiene en este mundo el existir. La segunda hace con las citas un viaje a través de las emociones primarias del ser humano, que son el amor, el enfado, la felicidad, la tristeza, el miedo y la sorpresa. La temática de este libro es que todas las citas tienen que ver con las emociones que tiene el ser humano. El tercero de los libros hace con las citas un viaje a través de los diferentes estadios que tienes cuando comienzas una aventura, desde el inicio del viaje y la travesía hasta el destino. Básicamente sería la relación que pueden tener un padre y un hijo a través de un viaje.

–Aparte de escribir estos libros, ¿cuál es tu otra pasión o trabajo?

–Yo me he dedicado a dar conferencias a lo largo de toda España y ese es mi trabajo.

–Cierto es que ha realizado muchas obras benéficas, ¿cuales dirías que son las más importantes o las que más te han gustado hacer?

–A lo largo de estos ocho años hemos ayudado a multitud de familias y se han hecho proyectos muy bonitos con ONGs y asociaciones. Hemos trabajado mucho con Fundación Personas, que es una de las mayores fundaciones que hay en Castilla y León. También hemos trabajado la Fundación International Studies, trayendo niños americanos y niños de barrios desfavorecidos de Madrid, uniéndolos para que juntos puedan realizar el Camino de Santiago. En Andalucía hemos trabajado con la Asociación Arrabal, haciendo que jóvenes con riesgo de exclusión social se les consigue que puedan trabajar dentro de la hostelería, con la integración plena en el desarrollo y formación de su empleo.

–¿Tiene ya fecha el lanzamiento de su cuarto libro y que nombre tendrá? ¿Que temática sigue esta vez?

–En un principio se lanzará en junio del año que viene y se llamará Si el mañana fuera hoy. Es una obra que también es de citas, como las anteriores y lo que vamos a intentar crear es un libro que a la vez sea una agenda, que sirva de cuaderno de bitácoras.

–¿Tras esta nueva publicación tiene pensado realizar alguna más?

–Mi idea es seguir continuando con estas obras y hacer que llegue a más gente, acordándome de que es destino es llegar a gente que no tiene la suerte que tenemos nosotros entro de la sociedad. Así que seguiré haciendo cosas, ya sea de citas o alguna novela que está escrita ya.

–Sobre la novela, ¿como se llama y que ideas contiene?

–La novela se llama Papa prohibido rendirse, y narra la historia de un padre y un hijo durante los últimos días de vida del padre. La obra la están viendo varias editoriales y aún dependo de ellas para su publicación.