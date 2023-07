La Ensemble Anacronía inaugura este lunes el ciclo Noches Clásicas

Este lunes 10 de julio a las 21 horas comienza en el patio del Espacio de Cultura Contemporánea ECCO el ciclo Noches Clásicas, y la primera de las cuatro citas tendrá como protagonista al Ensemble Anacronía, Música Antigua (Violín Barroco - Viola Barroca, Viola da Gamba – Traverso y Clavicémbalo.) El horario de apertura de puertas será a las 20.30 horas.

Anacronía es un ensemble que busca encontrar una nueva relación entre la música clásica y el público en el formato de concierto, basando su puesta en escena en la espontaneidad, la diversión y la energía compartida hacia dentro y hacia fuera del escenario, a través de la recreación de aquellos anacronismos musicales que sucedieron a lo largo de la historia en momentos de transición y confrontación de lenguajes.

Han sido seleccionados por el Circuito Festclásica (Ensemble Emergente 2023) y la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIENRUTA 2023), y galardonados por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (Mejor Grupo Joven 2022). Además, son ensemble organizador del Festival ECOS de Sierra Espuña (Región de Murcia) y agrupación residente de la Basílica de Santa Maria del Pi (Barcelona). Fueron seleccionados en 2022 para participar en el International Young Artists Presentation (IYAP) de Amberes (Bélgica), realizando un concierto en AMUZ; y en el Fringe del festival Oude Muziek de Utrecht (Holanda). Han llevado su música a festivales de relevancia a nivel internacional, como el Festival Misteria Paschalia de Cracovia (Polonia); y nacional, como la Quincena Musical de San Sebastián, el Festival Internacional de Santander o la Semana de Música Antigua de Estella.

La formación se consolida en 2020, tras la participación de sus músicos durante años en la Orquesta de la Universidad de Murcia y el Festival ECOS. Sus miembros han sido formados en centros de renombre europeo como Koninklijk Conservatorium Den Haag (Holanda), Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon (Francia), Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz (Austria), Escola Superior de Música de Catalunya (Barcelona), Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto (Portugal) o Conservatorio Superior de Música “Manuel Massotti Littel” (Murcia). Fueron premiados en el concurso “Juventudes Musicales de España” de 2021, en la categoría de Música Antigua (Premio Especial al “Mejor Intérprete de Música Barroca” del Festival Bachcelona); y forman parte de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA) desde 2021.

En esta nueva edición, el ciclo Las Noches Clásicas contará con un total de 4 conciertos que se celebrarán en el patio del Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO), los lunes 10, 17, 24 y 31 de julio.

Los tres primeros de estos conciertos se contemplan dentro del convenio que desde los inicios del ciclo en 2005 el Ayuntamiento de Cádiz mantiene con la Sociedad de Gestión de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE).