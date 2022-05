Enrique Bunbury, obligado a adelantar su retirada: "Me es imposible hacer más conciertos"

Al final, no habrá gira de despedida de Enrique Bunbury en España. El cantante zaragozano ha anunciado a través de su cuenta oficial en Twitter que "mis problemas con la gargata y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche" obligándole a adelantar lo que "ya veía inminente": su retirada de los escenarios.

Bunbury tenía previsto actuar en Cádiz el próximo mes de julio con su gira de despedida en el regreso del No Sin Música, un festival al que tiene especial cariño y en el que iba a celebrar sus más de 35 años en la carrera discográfica.

Los problemas vocales del cantante, que actualmente se encuentra en Estador Unidos con los conciertos de 'El Último Tour' han precipitado su retirada sin poder siquiera completar las actuaciones en el país. Pudo cantar en Nueva York y Atlanta, pero en Chicago ya no ha podido continuar.

¿Qué problema de salud tiene Enrique Bunbury?

El ex miembro de 'Héroes del Silencio' explicó en marzo los motivos que lo llevaban a optar por alejarse de los escenarios: "Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19". A pesar de explorar diversos métodos y alternativas, sus problemas de salud le impiden continuar con su carrera: "He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira".

El cantante incluso llegó a pensar que, tras el largo período de pausa debido a la pandemia del coronavirus, sus problemas en la garganta habían desaparecido, por lo que se planteó continuar: "El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana, corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta, una decisión que sabía cercana".