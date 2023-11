La Comuna del Sur se presenta en sociedad en la Bella Escondida de Cádiz

La Comuna del Sur ha elegido un marco nada común para presentar un proyecto menos común todavía. Y es que desde la recién nacida organización sin fines de lucro gaditana, que centra su interés en la cooperación y desarrollo cultural a nivel internacional, desgranan su primer proyecto ante una representación de la sociedad gaditana en el patio de la singular casa de la Bella Escondida.

Un proyecto de cooperación, “real”, “financiado”, “tangible”, “con plazos” y “con compromisos”, entre “esta tierra nuestra, Cádiz, y el país de Guatemala”, tal y como adelantó el maestro de ceremonias de la cita y asociado a la Comuna del Sur, Luis Ben, que fue el encargado de precisar qué es esta nueva asociación “que lleva más de un año trabajando” para poder presentarse a la ciudadanía con consistencia.

“Por poner un ejemplo, el MOMA de Nueva York, una gran institución cultural en el mundo, no es como el Museo del Prado el Reina Sofía, que dependen del Ministerio de Cultura, sino que es una organización no lucrativa, está financiado por aportaciones privadas y tiene un presupuesto de más de 400 millones de dólares. Nosotros no aspiramos a su presupuesto, ni es un centro así lo que persigue La Comuna del Sur pero sí lo resalto porque en nuestro país quizás al Tercer Sector, al del asociacionismo, no se le ha tratado bien y nosotros estamos en ese empeño de dignificarlo y pensamos que una asociación también puede ser un motor de emprendimiento”, contextualiza el gestor cultural que precisa que La Comuna del Sur “lo que quiere es estudiar, formar y gestionar proyectos culturales con unos valores de igualdad, de inclusión, de derechos culturales y de diversidad con el objetivo de apoyar procesos de desarrollo humano sostenible”.

Además, a largo plazo, la misión de esta organización radicada en Cádiz es trabajar para un futuro donde “los derechos culturales, la igualdad de género y el desarrollo sostenible sean hegemónicos en los ámbitos de la creación artística, el patrimonio y la cooperación” a través de proyectos “de iniciativa social” y de “una cultura que sea comunitaria pero que también apoye a las industrias culturales”, traza Ben ante un auditorio donde no faltaron la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, y diversos concejales de la oposición como Óscar Torres y Helena Fernández, además de diversos representantes del mundo cultural y del asociacionismo gaditano.

Y es que, sin hacer mucho ruido, durante todo este año La Comuna del Sur ha tejido una trama de “pequeñas y grandes alianzas” siempre basándose en su modelo de cooperación, que es el que también van a poner en marcha con su primer gran proyecto con Guatemala, “un modelo de cooperación horizontal, donde vamos de igual a igual, y donde aprendemos juntos”, destaca.

El primer proyecto de la organización

No en vano, Aprender de Guatemala es el título del trabajo con el que se estrena la asociación y que fija su mirada en “la diversidad cultural” de un país donde conviven “23 lenguas” y con el que se analizará el desarrollo y el impacto de una ley del año 1996, la Ley para la Creación de Adesca (Aporte para la Descentralización Cultural), con la que se apoyaba la creación de proyectos de creación pero también de culturas populares y protección del patrimonio pero desde “el mecenazgo público”. Es decir, un modelo donde el Estado renuncia a dirigir parte de sus políticas culturales para que sea el mundo de la cultura y las artes quien ofrezca sus creaciones y que un organismo independiente distribuya los recursos disponibles para apoyarlos.

Una fórmula, quizás de tradición más anglosajona, que se encargó de detallar la encargada de este primer proyecto de cooperación, Ana Luz Castillo. La gaditano-guatemalteca coordinará un programa que analizará el funcionamiento de este modelo, evaluará su impacto en la vida cultural de la República de Guatemala, redactará propuestas de mejora y reflexionará con agentes culturales de la provincia de Cádiz si Adesca puede ser una buena práctica para nuestras políticas culturales territoriales.

El proyecto, que arrancará en febrero, tiene un presupuesto inicial de 4.500 euros procedentes de fondos propios (2.500) y de su primer patrocinador, la consultora nacional Culturalink (2.000 euros) especializada en la investigación, el análisis, el asesoramiento y la planificación estratégica en el sector cultural y creativo y que cuenta con sedes en Valencia y Canarias.

El trabajo de campo de Aprendiendo de Guatemala se desarrollará entre los próximos febrero y abril de 2024, mientras que está previsto que la memoria e informe ejecutivo se realice de mayo a junio para, entre octubre y noviembre del próximo año se puedan publicar las conclusiones.

Un espacio singular que quiere abrirse a la ciudad

La presentación de La Comuna del Sur parece que también abre, a juicio de las palabras de su propietario, una nueva vida social para la Bella Escondida. “Esperemos que este evento sea el inicio del proyecto de abrir nuestra casa, confiamos que sea el primero de muchos eventos de este tipo”, deseó el dueño del hermoso edificio y singular torre de la calle José del Toro construida en el año 1730.

“Las casas de este tipo, las casas de los cargadores de Indias, no sólo eran residencias particulares, eran mucho más, eran sede de sus empresas pero también lugares con una vocación de encuentro. En esta casa, por ejemplo, una protofeminista como fue Josefa López de Rábago organizaba sus tertulias en tiempos del asedio napoleónico”, ilustró el actual propietario de una finca con mucha historia real y fabulada.