Campus Rock, una programación musical de altura para el nuevo curso

Este 2018 se cumplen 30 años del nacimiento en Bellingham, cerca de la ciudad de Seattle, de The Posies. Para celebrarlo, la banda de rock estadounidense emprende una gira enmarcada en el singular rótulo de The Posies 30th Anniversary Tour. Jon Auer / Ken Stringfellow / Mike Musburger / Dave Fox, the legendary lineup form Frosting On The Beater. Una forma de dejar clara la participación en el tour de la alineación titular que dio forma al que es seguramente el disco más emblemático de la trayectoria de este grupo y que lanzó en 1993 con canciones como Dream All Day, Solar Sister o Flavor Of The Month. Para los gaditanos, la gran noticia, es que este tour llega a Cádiz este martes inaugurando por todo lo alto el nuevo curso de Campus Rock que viene pero que muy fuerte.

De hecho, The Posies no serán los únicos que tocarán el día 2 de octubre en el Edificio Constitución 1812 (antiguo Aulario La Bomba), ya que la banda puertorrealeña The Weds, cuya música bebe de influencias como The Jayhawks, Ocean Colour Scene, Rolling Stones, Paul Weller o Ben Harper, estarán como teloneros.

Pero estas formaciones no serán las únicas que pasen por las tablas del emblemático edificio gaditano durante los meses de octubre y noviembre. Así, la escena del Campus rock también se abre para el interesante dúo Maria Arnal i Marcel Bagés que con su primer álbum, 45 cerebros y 1 corazón, se han llevado varios de los importantes galardones de la décima entrega de los Premios de la Música Independiente (MIN) como Mejor Álbum de Pop y Álbum del Año, Mejor Artista Emergente y Canción del Año (por Tú que vienes a rondarme). La intéprete y el guitarrista estarán el 24 de octubre en Cádiz para demostrar el porqué su propuesta no para de llenar salas cada vez más grandes.

Noviembre también dejará dos buenos conciertos para los aficionados a este ciclo organizado por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Serviciolos de la Universidad de Cádiz. Así, el 26 de noviembre estará en la ciudad los pioneros del post-punk británico, Wire, mientras que dos días después, el 28, llegarán al Campos Rock los legendarios The Pretty Things con sus miembros originales, Phil May y Dick Taylor, al frente, ahora que se acaba de reeditar su obra maestra, S. F. Sorrow (1968), según informan desde la organización del evento.