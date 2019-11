Portadas que pudieron ser, conciertos que fueron, instantes fugaces, únicos, clavados en la retina, un homenaje al continente que profetizaba el contenido... Son las sensaciones que se nos cruzan caminando arriba y abajo del Baluarte de San Roque que desde este viernes 29 de noviembre, y hasta el próximo 28 de febrero, abraza las exposiciones Re-diseñando la música, de Paco Mármol, y Sonorafoto. Volumen1, de José Manuel Grimaldi. Música, y más música, entrándonos por los ojos.

Y es que el artista y diseñador gráfico y el fotógrafo, ambos gaditanos, ponen en pie dos proyectos personales que contribuyen a poner la primera piedra a la marca EsMúsica_Cádiz, un sello en el que aglutinar diferentes actividades en torno a distintos estilos musicales, como el programa que durante estos tres meses girará en torno a estas exposiciones y que contempla algunos conciertos, conferencias, el Festival de Grupos de Rock de La Báscula (organizadas por UCA, Fundación Provincial de Cultura de Diputación y Ayuntamiento de Cádiz), además de actuaciones en la vecina sala El Pelícano, como la que esta noche de viernes, a partir de las 22.30 horas, se celebra con motivo de la inauguración de las exposiciones y donde actuarán Mr. Mackenzie y Julio Cable.

“Me gusta mucho esa idea de acercarnos a la música desde diferentes disciplinas y perspectivas. De hecho, una de las charlas que desde la Fundación Provincial de Cultura se está intentando gestionar es la de Edi Clavo, batería de Gabinete Caligari y licenciado de Historia del Arte que tiene un trabajo muy interesante sobre la historia de las portadas de los discos de la época de la psicodelia”, explica Paco Mármol que en su Re-diseñando la música. Un proyecto expositivo sobre diseño gráfico y discos realiza sus propias versiones de 26 portadas de relevantes discos de la historia de la música.

“Yo empiezo a hacer este proyecto sin ninguna aspiración sino como, lo que yo llamo, gimnasia creativa. Pienso que la creatividad es un músculo y, como tal, hay que dotarlo de actividad para mantenerlo, así que cuando tengo poca carga de trabajo hago diferentes ejercicios para mantener un buen nivel de creatividad, y en una de esas épocas pues me puse a imaginar qué haría si llamaran a mi puerta para encargarme la portada del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles”, rememora el artista que tras hacer “unos cuantos rediseños” de discos que le gustaban, le habló del proyecto al gestor cultural de la UCA Salva Catalán que le proporcionó “una lista de 30 o 40 discos que tenían que estar en esa lista”.

Así, entre sus preferencias personales y los imprescindibles, Mármol revisita desde el primer disco de Elvis Presley hasta La leyenda del tiempo de Camarón, pasando por el Thriller de Michael Jackson, Horror en el hipermercado de Alaska y los Pegamoides, el Debut de Björk, el Mediterráneo de Serrat o The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie, entre otros míticos trabajos a los que les aporta su particular visión. “Mi portada, digamos, se reproduce en un formato de 70x50 pero también le añado la portada original, algunos datos mínimos del disco, tipo artista, en que año se publicó, discográfica, una pequeña reseña sobre su repercusión en el mercado, la lista de canciones y, además, un código QR que te lleva a la página Spotify de ese disco, sobre todo, de cara a las nuevas generaciones que, no sé, si no conocen discos como Alas sobre el mundo de Aviador Dro pues tiene ahí una puerta para acercarse a ellos”, adelanta.

Una puerta, pero privilegiada, un balcón en primera línea al sudor, al músculo, a la crudeza y belleza de la música en directo, ofrece al espectador el fotógrafo José Manuel Grimaldi, curtido en la escena de festivales nacionales e internacionales, en eventos de marcas y en conciertos de salas grandes y pequeñas durante más de una década, en Sonorafoto. Volumen 1. Crónica visual sobre música en directo.

“La exposición es una selección de 40 fotografías de mi trabajo en estos últimos 15 años, trabajos que he ido acumulando en unos 10 o 15 discos duros por lo que me ha sido muy complicado hacer esta primera recopilación”, reconoce el gaditano que reside en Granada desde hace 8 años, debido a su trabajo como fotógrafo institucional (Junta de Andalucía), y cuya relación con la música tuvo como “punto de inflexión” sus primeras colaboraciones con la revista Mondo Sonoro “cuando todavía yo trabajaba en Cádiz”, recuerda.

A partir de entonces, llegaron los festivales, primero con la publicación, después como fotógrafo oficial de muchos de estos eventos y multitud de encargos que le han llevado a fotografiar a primeros espadas internacionales y nacionales (Lenny Kravitz, Joan Manuel Serrat, David Guetta, Prodigy, Loquillo, The Cure...) a totems de la escena independiente (Iván Ferreiro, Los Planetas, León Benavente, Lori Meyers, Lagartija Nick...) a grupos emergentes, con especial atención a Andalucía y, en especial, a las formaciones de su tierra, “como El Lobo en tu Puerta”, repasa el fotógrafo, y reconocido melómano, que en la exposición en su ciudad no se resiste a lanzar algunos cariñosos guiños “como incluir una fotografía que le hice a Diego Fopiani, de Cai, que tristemente falleció este año”, rememora.

Imágenes únicas, reproducidas en un modesto formato de 50x40, que no sólo se nos antojan como un acercamiento a los diferentes grupos y artistas sino como prueba fehaciente de la auténtica “redimensión de la música en directo en nuestro país” que ha tenido lugar en la última década con el florecimiento de grandes festivales, pequeños showcases, acciones de marca, ciclos de temática variada o conciertos en lugares singulares con los que se ha querido reinventar y reconvertir la industria musical.

“Vais a ver un contraste entre bandas reconocidas y grupos emergentes que creo que es muy interesante”, baraja Grimaldi con el objetivo siempre presto para capturar “ese instante de un concierto donde todo se descontrola, el que es más difícil de fotografiar pero con el que yo más disfruto”, asegura el fotógrafo al que también le encanta dejarse “sorprender y seducir” por las nuevas propuestas por lo que apoyar iniciativas como EsMúsica_Cádiz le parece una “muy buena idea” a la que le gustaría seguir apoyando “en próximas ediciones” con “una mesa sobre la industria de la imagen en la música, por ejemplo”, propone.