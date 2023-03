Azahara Palomeque presenta hoy en Cádiz su poemario ‘Currículum’ con la Fundación Ory

La poeta y periodista Azahara Palomeque presentará su último poemario Currículum (RIL ediciones) en la Fundación Carlos Edmundo de Ory dentro del ciclo Poesía abierta. La cita será hoy jueves 2 de marzo, a partir de las 19.00 horas, en la sede de la Fundación Carlos Edmundo de Ory (Ancha, 16). La autora estará acompañada por el poeta Paco Ramos.

En este libro la autora hace un recorrido por la precariedad laboral de una generación a la que “le han contado que si lo hacía todo bien y se esforzaba, las cosas serían maravillosas, y nos comeríamos el mundo. No ha sido así y nos encontramos ante un montón de mitos hechos trizas. El libro empieza con la búsqueda del trabajo, la espera, el a ver qué pasa. Al final sí que hay un trabajo, pero me refiero a él con poemas titulados La oficina (I), La oficina (II), La oficina (III); o Jornada laboral (I), Jornada laboral (II)… Esa repetición, ese bucle depresivo”, dice la autora en una entrevista concedida a La Marea. La noción de una meritocracia ficticia, y que fomenta la precariedad, la desarrolla en el prólogo del libro la ensayista Remedios Zafra, que escribe: "Los pobres que hemos podido estudiar vemos los caminos lisos de algunos y no escondemos que acumulamos rencor por la expectativa frustrada de aspirar a vivir del trabajo sin la precariedad que lo arrasa todo, sin la expulsión de un lugar afectivo crecido en su simbolismo cuando se está fuera. Volver, volver a algo parecido a una patria que explota en amor y en desencanto".

Azahara Palomeque es escritora, poeta, periodista y doctora por la Universidad de Princeton. Realizó su tesis sobre el exilio republicano español. Hasta hace unos meses desempeñaba su actividad periodística desde la ciudad de Nueva York, desde donde ha colaborado con diversos medios de comunicación de primer nivel. Su experiencia como residente en los Estados Unidos, adonde emigró con motivo de la crisis financiera de 2008, ha marcado su obra como puede verse en su anterior libro Año 9. Crónicas catastróficas en la era Trump (RIL editores). Otros títulos de la autora son: American Poems (Isla de Siltolá, 2015), En la ceniza blanca de las encías (Isla de Siltolá, 2017) y RIP (Rest in Plastic) (RiL Editores, 2019).