'Alcances' visibiliza un año más los filmes gaditanos en su ciclo 'Cádiz Produce'

El Festival de Cine Documental de Cádiz, Alcances, programa una edición más el ciclo Cádiz Produce para introducir y dar visibilidad en la oferta del festival a filmes hechos en Cádiz o su provincia por autores gaditanos.

Desde su primera edición, Alcances,ha comprendido su papel como plataforma de difusión para la creación audiovisual de no ficción gaditana. Es el principal evento cinematográfico de la provincia, que entiende como obligación el dar cabida a las inquietudes culturales de los cineastas de la tierra para que puedan tener la oportunidad de ofrecer sus trabajos y compartir su experiencia profesional con otros creadores durante la celebración del festival.

Como novedad, el festival programa sesiones matinales de cine documental

En 2018, son cinco obras las que integran el ciclo Cádiz Produce: 7,20 El Documental de Ettore Manuel Chiarlitti, un mediometraje que muestra el paso de la chirigota Cai de miarma (7,20) por el pasado Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz (COAC); Caballas de José Manuel Serrano Cueto, que refleja la vida de su propio padre, el Chori, que a sus 81 años sigue siendo uno de esos incondicionales pescadores que no puede dejar de pensar en salir al mar. La obra se convierte en una de las trabajos más intimistas del autor y es que en ella retrata ese vínculo entre el hombre y el mar; Ciencia con nombre de mujer de Sara Gallardo que recupera y reivindica a las mujeres científicas de la Historia y de hoy; el cortometraje The Hum: El zumbido de Cádiz de Pepe López Anzurias, que trata de ahondar en el inquietante sonido que desde los 70 lleva recorriendo el mundo y anunciando desastres naturales, y Triana Rock & Vida de Pepe Freire, making of de Todo es de color de Gonzalo García Pelayo, a modo de homenaje a una generación de libre creación musical y cinematográfica en Andalucía.

No solo por la preocupación de dar visibilidad a la obra y los temas de los cineastas gaditanos, sino también con el objetivo de crear nuevos públicos para nuestro cine de no ficción, Alcances, aprovecha la flexibilidad del Espacio de Creación Contemporánea como nueva sede para programar sesiones matinales, el sábado 29 y domingo 30 de septiembre, para un público de todas las edades.

El festival también estrena el documental Kedi (gatos de Estambul) de Ceyda Torun, un retrato de la ciudad de Estambul, la metrópolis turca de casi 15 millones de habitantes que divide Oriente de Occidente, a través de los miles de gatos sin dueño que recorren sus calles y casas llenándolas de alegría.

La 50ª edición de este festival se celebrará entre el 28 de septiembre al 6 de octubre de 2018, con el objetivo de despertar la curiosidad de las miradas más jóvenes para que el público le pierda el miedo a un género como el del documental.