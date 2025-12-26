2025, el año en el que llegó la Comic-Con a Málaga y regresaron los Goya, esta vez a Granada

El año 2025 ha marcado un hito en el panorama cultural andaluz con la celebración de la San Diego Comic-Con en Málaga, que salió por primera vez de Estados Unidos, y el regreso de los Premios Goya a la comunidad autónoma, celebrados en esta ocasión en Granada. Ambos acontecimientos han situado a Andalucía en el centro de la actualidad cultural española, atrayendo a miles de visitantes y generando un impacto mediático sin precedentes.

La Comic-Con en la capital malagueña superó todas las expectativas con 120.000 asistentes durante sus cuatro jornadas, duplicando las cifras previstas por la organización. Este desbordamiento de público trajo consigo largas colas, aglomeraciones en los accesos y más de 200 reclamaciones por parte de los asistentes debido a deficiencias organizativas. A pesar de estos contratiempos, el evento se consolidó como uno de los más relevantes del año en el territorio nacional.

El protagonismo recayó en Arnold Schwarzenegger como invitado principal de esta primera edición, parte de un compromiso de tres años con la ciudad andaluza. Junto al actor estadounidense de origen austriaco, desfilaron por el evento otras figuras internacionales como Jared Leto, Luke Evans, Dafne Keen, Natalia Dyer, Aaron Paul, Brian Austin Green, Elle Fanning, Norman Reedus y el director español Juan Antonio Bayona.

El fenómeno del cosplay y los coleccionables en la Comic-Con

El cosplay se erigió como uno de los grandes atractivos de la convención, con una gala especial en la que se premiaron las mejores indumentarias e interpretaciones. La presencia de Yaya Han, referente internacional en esta disciplina, añadió prestigio al certamen. Entre los objetos de coleccionismo, las figuras Funko desataron auténtica pasión entre los asistentes, agotando numerosas ediciones limitadas en cuestión de horas.

Gala histórica de los Premios Goya en Granada

Los Premios Goya celebrados en Granada escribieron una página histórica al premiar como mejor película a dos cintas de forma compartida: 'El 47' y 'La infiltrada'. Esta decisión sin precedentes llegó tras una gala muy reñida en la que varios protagonistas aprovecharon sus intervenciones para reivindicar el derecho a la vivienda digna y expresar su preocupación por la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

Un total de quince películas obtuvieron algún galardón durante la ceremonia, destacando que las cinco finalistas en la categoría principal recibieron al menos un premio. 'El 47' se convirtió en la gran triunfadora con cinco estatuillas: mejor película, actor de reparto, actriz de reparto, dirección de producción y efectos especiales.

Por su parte, 'La infiltrada' logró dos Goyas, incluyendo el de mejor película y el de mejor actriz para Carolina Yuste por su interpretación de una policía infiltrada en ETA. 'Segundo premio' sumó tres galardones en dirección, sonido y montaje, mientras que 'La estrella azul' obtuvo dos premios en las categorías de dirección novel y actor revelación. 'Casa en llamas' completó el palmarés con el Goya a mejor guión original.

Granada y Jerez, candidatas a Capital Europea de la Cultura 2031

La capital granadina ha continuado trabajando durante 2025 en su candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, compitiendo con otra ciudad andaluza: Jerez de la Frontera, en Cádiz. Ambas localidades han presentado proyectos que destacan su riqueza patrimonial y cultural como elementos diferenciadores para optar a esta prestigiosa designación europea.

El Año Camarón rinde homenaje al genio del flamenco

San Fernando, también en la provincia de Cádiz, inauguró el el denominado 'Año Camarón', coincidiendo con lo que habría sido el 75 cumpleaños de José Monje Cruz, Camarón de la Isla. Esta celebración se extenderá durante doce meses con múltiples homenajes al cantaor que revolucionó el arte flamenco.

Entre las actividades programadas figuran los Premios Camarón al cante, la guitarra, el baile y la innovación de ámbito nacional, que se entregarán el próximo 2 de julio de 2025, fecha en la que se cumplirá el 33 aniversario de su fallecimiento. El broche final llegará con un concierto el 1 de diciembre de 2025 en el Movistar Arena de Madrid, donde participarán artistas de primer nivel del panorama musical español.

Incendio en la Mezquita de Córdoba: susto patrimonial

El pasado 8 de agosto de 2025, Córdoba vivió momentos de gran tensión con un incendio en la Mezquita, joya máxima de su patrimonio histórico. El fuego se originó al arder una barredora eléctrica que se encontraba en una de las salas utilizadas como almacén en el interior del monumento.

La rápida intervención de los bomberos evitó una tragedia mayor. Los daños se limitaron a la capilla de la Anunciación, cuyo techo se derrumbó por completo, y otras dos capillas que resultaron afectadas en menor medida. En otras zonas del edificio también quedaron visibles los efectos del humo y las llamas. Si se cumplen los plazos establecidos, la rehabilitación de los espacios dañados podría completarse a mediados de 2026.

Las Reales Atarazanas de Sevilla recuperan su esplendor

En octubre, Sevilla reabrió las Reales Atarazanas tras una profunda rehabilitación que ha transformado este monumento en un nuevo centro museístico. El proyecto corrió a cargo del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, quien ha respetado la esencia histórica del edificio.

La actuación ha destacado por la recuperación del muro de barbacana, la consolidación de las fábricas de ladrillo y azulejo, el mantenimiento de las cerchas originales de madera, la impermeabilización de las cubiertas y la conservación de los elementos de fundición originales. Esta intervención devuelve a Sevilla un espacio patrimonial de gran valor histórico y arquitectónico.