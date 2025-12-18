Zahara de la Sierra ya tiene una Avenida de la Guardia Civil

En la mañana de este jueves 18 de diciembre mandos de la Guardia Civil en la provincia han acompañado a los integrantes del Puesto de Zahara de la Sierra en un emotivo acto, que conmemora los 145 años de la presencia de la Guardia Civil en la localidad, donde el Consistorio ha procedido a nominar la avenida frente al acuartelamiento como Avenida de la Guardia Civil. De igual manera se ha descubierto un monolito con una placa en la que se agradece el servicio de los guardias civiles de todos los tiempos en la localidad, cambiando el mástil donde ondea la bandera.

El acto ha estado copresidido por la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, el alcalde de la localidad, Santiago Galván, y el coronel de la Comandancia, Luis Martín.

El corte de la cinta inaugural.

Durante el acto se entregó un diploma a seis guardias civiles que prestaron servicio en la localidad, depositando una corona de laurel frente al monolito en recuerdo a todos los guardias civiles caidos en acto de servicio.

Para finalizar se inauguró la exposición fotográfica titulada 'El Puesto de la Guardia Civil de Zahara', que se puede visitar en el Salón de la Calle Alta hasta el dia 28 de diciembre en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.