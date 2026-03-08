La vocación de servicio público y la gestión coordinada de emergencias, protagonistas en el Día del Patrón de Bomberos en Cádiz

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz celebró este viernes el acto por el día del Patrón de los Bomberos, San Juan de Dios, encabezado por el presidente del Consorcio, José Ortiz, junto al alcalde de Cádiz, Bruno García; la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez; la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil, y la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo. Un acontecimiento importante para la profesión que el Consorcio recuperó el pasado marzo tras muchos años sin celebrarse, y que reconoce a personas, entidades y colectivos vinculados al CBPC, por su compromiso, colaboración en la gestión de emergencias y vocación de servicio público.

Entre los homenajeados, hubo entrega de diplomas para los bomberos que participaron en las labores de extinción y asistencia en los grandes incendios que afectaron a Galicia el pasado verano, especialmente a Ourense. También hubo placas de reconocimiento para el personal jubilado y para cuatro miembros del personal administrativo por su trayectoria, así como medallas a la experiencia para los profesionales que cumplen 20 y 30 años de servicio activo en el CBPC. Del mismo modo se concedieron medallas al mérito profesional a varias dotaciones de bomberos, por salvar la vida de personas en acto de servicio, durante intervenciones especialmente complejas en situaciones extremas, de los parques de Cádiz, Chiclana de la Frontera, San Roque, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique.

La medalla al mérito social de este año recayó en el Servicio de Emergencias del 112 en Cádiz, dada la labor esencial que desarrollan durante todo el año, garantizando una rápida y eficaz atención y coordinación, y el apoyo constante a la ciudadanía para velar por su salud y seguridad.

En cuanto a los reconocimientos especiales a entidades colaboradoras en materia de Seguridad y Protección Civil, el Consorcio quiso reconocer al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, principalmente por la gestión coordinada de emergencias en la zona de la Sierra de Cádiz con motivo de las últimas borrascas; así como a la Policía Local y al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, por la constante colaboración y el trabajo en red que realizan a diario en muchas de las intervenciones que realizan los bomberos en la capital gaditana.

El presidente del Consorcio, José Ortiz, mostró su orgullo hacia todos los profesionales que forman parte de la entidad y agradeció su entrega y dedicación constantes, destacando el esfuerzo realizado en los momentos tan duros vividos durante los últimos temporales en la provincia, “donde han demostrado su calidad humana y que su vocación va más allá de su profesión”.

Asimismo, Ortiz quiso recordar algunos de los importantes hitos que se han alcanzado en el último año, como la renovación integral del parque de bomberos de Ubrique; la aprobación de la cesión de terrenos municipales para construir los nuevos parques de Sanlúcar de Barrameda y Puerto Real o la implementación del nuevo sistema digital de radiocomunicaciones, mejorando la cobertura y rapidez de respuesta. También recordó las nuevas herramientas ligeras de rescate de última generación; la renovación y ampliación de la flota de vehículos, destacando las nuevas autoescalas; la nueva uniformidad específica para agua y las nuevas cámaras térmicas, entre otras mejoras para el servicio.

El presidente también destacó el proceso selectivo que se encuentra actualmente en marcha para 70 plazas en el Consorcio, más otras nuevas que se van a convocar este año junto a las 16 recientemente aprobadas de la oferta de empleo público de 2026; como algunos de los avances destacados“ en los que hemos trabajado y continuamos trabajando para seguir reforzando el Consorcio y las condiciones laborales de nuestro personal, con la colaboración siempre de los Ayuntamientos y la Diputación de Cádiz”.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha felicitado a las personas y entidades que han recibido reconocimientos y ha anunciado que la Diputación de Cádiz asumirá el coste de ampliar en 2027 la plantilla de Bomberos del Consorcio Provincial con la incorporación de 15 efectivos. Ha manifestado que los bomberos constituyen “un ejemplo de servicio público” y les ha agradecido “suvocación, compromiso y un trabajo eficaz que siempre aporta tranquilidad y seguridad a los ciudadanos”. Además ha resaltado su imprescindible labor durante las borrascas, así como la del 112 y el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

En el acto participó el ‘Dúo Élan’, que puso la nota musical del día interpretando magistralmente a piano y cello los himnos de Andalucía y de España para poner el broche final al evento.

Fueron numerosos los asistentes a la celebración del día del Patrón de los Bomberos, que también participaron activamente en la entrega de reconocimientos, como el director-gerente del Consorcio, Jaime Domínguez; el director técnico, José Luis Ferrer; jefes de zona y de parques; bomberos y bomberas representantes de los 20 parques de la provincia; delegados territoriales; diputados provinciales; alcaldes y alcaldesas de los diferentes Ayuntamientos de la provincia; concejales y miembros de las diferentes corporaciones municipales; ex presidentes del Consorcio; consejeros y consejeras del Consorcio y múltiples autoridades civiles y militares.