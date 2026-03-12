La presentación del partido 100x100 Unidos, derivación de la Línea 100x100, abre la posibilidad de que el PP de Juanma Moreno cuente con un socio potencial si el PP se queda al borde de la mayoría absoluta en las próximas elecciones andaluzas. ¿Pero tiene posibilidades? En Cádiz confluyen otros dos partidos que ya tienen un escaño cada uno, Adelante Andalucía y Por Andalucía, además de Vox, PSOE y PP. Es necesario obtener entre 30.000 y 35.000 votos, una cifra que oscila en función de la participación.