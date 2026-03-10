Vejer avanza en la planificación urbanística de El Palmar con trabajos topográficos previos a los Planes Especiales

El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera ha iniciado los trabajos topográficos necesarios para continuar con la ordenación del territorio del núcleo rural de El Palmar, dentro del proceso de redacción de los Planes Especiales que regularán el desarrollo urbanístico de la zona.

Según el Consistorio, se han llevado a cabo vuelos fotogramétricos mediante drones sobre una superficie aproximada de 1.109 hectáreas de suelo rústico-urbano. Estos vuelos, un total de 24 a baja altura, han generado más de 22.000 imágenes aéreas de alta resolución que permitirán elaborar una cartografía detallada del territorio.

El levantamiento topográfico tiene como objetivo proporcionar una base técnica precisa que permita redactar los Planes Especiales de manera ajustada a la realidad del terreno. El trabajo incluye información sobre edificaciones, caminos, relieve y otras características del entorno, lo que facilitará una planificación urbanística más rigurosa y con garantías técnicas, jurídicas y ambientales.

Los datos obtenidos se están analizando por zonas para optimizar el tratamiento de la información y asegurar el cumplimiento de la normativa aérea vigente. Además, la cartografía resultante servirá para actualizar el callejero del núcleo rural, vinculando la ordenación territorial con el empadronamiento de los vecinos, tal como exige la normativa estadística.

Dolores de Melo, concejala delegada Especial para el Desarrollo de El Palmar, ha señalado que estos trabajos constituyen un paso esencial para avanzar en la ordenación responsable del territorio, contribuyendo a un desarrollo equilibrado y sostenible del núcleo rural.

El Ayuntamiento subraya que la utilización de herramientas tecnológicas, como la fotogrametría aérea, permite optimizar la planificación urbana y adaptar las actuaciones a las necesidades reales del territorio y de sus habitantes, garantizando una gestión más eficaz y actualizada del espacio municipal.