Vecinos de una urbanización de Zahara reclaman al Ayuntamiento de Barbate agua para sus casas

168 cooperativistas de la urbanización Palacio de Pilas, ubicada en la ELA de Zahara de los Atunes, denuncian que el Ayuntamiento de Barbate no les facilita el suministro de agua a pesar de tener todos los trámites legales para obtenerlo y llevar dos años consecutivos pagando el IBI, aseguran.

El pasado mes de marzo, cuentan, después de años de superar multitud de obstáculos para conseguir llevar a buen puerto la promoción (obras complementarias de urbanización, cambios de constructora, demandas...), lograron iniciar el proceso de escrituración de los inmuebles. " Obtuvimos los permisos legales correspondientes por silencio administrativo positivo el pasado 27 de febrero, ya que el Ayuntamiento, a pesar de trasladar verbalmente que todo se estaba realizando de manera correcta, no procedió a resolver en plazo de forma expresa", señalan los propietarios.

Según la versión de los vecinos, las certificaciones de los permisos legales por silencio positivo fueron elevados a público ante notario e inscritos en el Registro de la Propiedad, de manera que se procedió "de forma absolutamente legal" a la paulatina escrituración de los inmuebles.

"La felicidad duró apenas unos días, ya que al tramitar el alta de suministro de agua (con la contratación de la luz no ha habido ningún problema) desde la empresa concesionaria, Aqualia, se nos informó que no iban a facilitar el servicio de agua por orden expresa del delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Luis Caro, por entender que la documentación presentada a tal efecto no era válida", critican los vecinos.

Un mes y medio después y tras cientos de reclamaciones interpuestas ante el Consistorio, los propietarios siguen sin suministro y "sin una resolución por escrito que explique en qué se basan para considerar inválida la documentación presentada".

"Se da la circunstancia de que llevamos pagando el IBI de nuestros inmuebles desde hace dos años sin poder disfrutarlos, y encima ahora se nos niega el suministro de agua, que es un servicio esencial, injustificadamente, por el mismo Ayuntamiento que ya nos está cobrando impuestos", lamentan.

Los cooperativistas de Palacio de Pilas afirman sentirse víctimas de las dudosas prácticas de un Ayuntamiento que ha priorizado la licencia para la apertura de un McDonald's frente a la resolución de un expediente para la entrega de sus inmuebles a 168 familias a las que, además, ahora impide el suministro de agua.