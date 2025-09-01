Los vecinos de San Antonio en Rota, molestos por la ejecución de las obras

El Partido Popular de Rota mantuvo una reunión con los vecinos de la barriada San Antonio para abordar las quejas surgidas por la ejecución de las obras en la zona. Los residentes han expresado su descontento por el retraso en la finalización de los trabajos, así como por las molestias que la obra está generando en el día a día, especialmente durante el periodo estival.

La obra, inicialmente anunciada en 2017 tras la concesión de fondos europeos EDUSI, comenzó en marzo de 2025 tras un retraso de varios años. Los fondos europeos no se llegaron a ejecutar y la obra se ha financiado con recursos propios del Ayuntamiento, según exponen los populares. Los vecinos han criticado que, a pesar de los anuncios de que los trabajos no se iniciarían en verano, la obra se ha desarrollado durante la temporada alta, afectando a la movilidad, el aparcamiento y la ventilación de las viviendas debido al polvo generado.

El Partido Popular ha señalado la falta de información sobre el proyecto, incluyendo dudas sobre la instalación del parque infantil, el tipo de iluminación que se incorporará y el número de plazas de aparcamiento disponibles al finalizar la obra. Los residentes también han destacado la organización deficiente de los trabajos, con cambios constantes en los accesos, acumulación de material de construcción y dificultades para acceder a viviendas y zonas comunes.

En este contexto, el PP ha instado al alcalde, Javier Ruiz Arana, a agilizar la ejecución de la obra, garantizar la comunicación con los vecinos y concretar los detalles del proyecto. Los representantes del partido subrayan la necesidad de finalizar los trabajos durante el mes de septiembre de 2025 y de atender las preocupaciones vecinales tras ocho años desde el anuncio inicial.