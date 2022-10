Los vecinos de San José del Valle dicen no a la planta de lodos de Alcornocalejos

Los 280 vecinos de la zona rural de Los Alcornocalejos, distante unos seis kilómetros del núcleo urbano de San José del Valle, habían sido llamados a una consulta popular convocada desde el Ayuntamiento que preside el socialista, Antonio González. Fue a través de una sesión plenaria celebrada el pasado 30 de septiembre, donde se aprobaron las bases que regirían esta votación, desarrollada este sábado 8 de octubre, entre las 10.00 horas de la mañana y las 18.00 horas de la tarde en el Centro Cultural Alcornocalejos.

Antonio González, había expresado que “soy consciente que, tras la autorización de la Junta, la decisión de la continuidad del proyecto recae únicamente en el Ayuntamiento”. Es por lo que consideraba “de vital importancia”, la participación del vecindario en esta consulta.

Aseguraba la primera autoridad local que “todas las movilizaciones y protestas están muy bien, pero la decisión de parar la planta tiene que estar oficialmente refrendada por la mayoría de los vecinos en la consulta convocada, por lo que calificaba de “imprescindible” la participación de los vecinos.

Así, tras el escrutinio, ha resultado que 201 vecinos han votado que no, y un solo vallense ha respaldado el proyecto con un sí. La papeleta decía, “¿Está usted de acuerdo con la instalación de una planta de valoración agroambiental de residuos no peligrosos en la Parcela 4, Polígono 5, del término municipal de San José del Valle? (Señale una sola opción).

La oposición a ubicar en los terrenos de una antigua cantera una planta de valorización agroambiental de residuos no peligrosos, es clara. Un proyecto que posee un dictamen del servicio de protección ambiental de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz relativo a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada por el Centro para la Investigación de la Erosión del Suelo Sociedad Limitada (CIES SL).

En contra de este proyecto, además de los vecinos, han estado colectivos ecologistas y sindicales, que respaldaron a la Plataforma ‘No Lodos’ y la Asociación de Vecinos ‘El Puente’, que han ido recogiendo firmas en contra de este proyecto de instalación de una planta de compostaje de residuos no peligrosos en las parcelas de las antiguas canteras de Sibelco.

Todos consideraban inadecuada que una instalación de estas características se ubique en un lugar cercano a viviendas, habida cuenta de los riesgos e incomodidades que esta actividad podría conllevar. La ubicación elegida para dicha planta de tratamiento de lodos generó también una fuerte controversia dada la existencia de un importante acuífero, entre Arcos de la Frontera y San José del Valle.

El regidor vállense, que hará un comunicado oficial este próximo lunes, ya ha expresado en su canal en redes sociales que “Cerrado y escrutado los votos de Alcornocalejos sobre la planta de compostaje, el resultado es incuestionable e indiscutible. No es No. La hoja de ruta está trazada”. En este sentido expone que “Como alcalde, tal como me comprometí en la reunión del día 6 de septiembre: lo que digan los vecinos eso haré”.

Tras agradecer al vecindario su participación, cierra su mensaje con el compromiso de que el lunes dará traslado a todas las partes implicadas de esta decisión y velará “sin ninguna duda por cumplir y hacer cumplir el mandato de esta consulta”.

Una votación que se ha desarrollado sin problemas, y a la que estaban citados 280 vecinos de los 4.501 que tiene en la actualidad San José del Valle. Esos vecinos pertenecen al diseminado del Alcornocalejo en el que se engloba el Cortijo Alcornocalejo, Sotillo Nuevo, Sotillo Viejo, Los Romerales, Rancho del Gato, Vegas de Elvira, Pasada del rayo, La Peruela y el Pantano de Guadalcacín, según recogía el Bando firmado por el alcalde, el pasado 30 de septiembre.