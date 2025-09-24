Unión institucional para que el ciclo de FP del Aceite vea la luz en Olvera

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, aseguró este miércoles que “aunaremos esfuerzos con el Ayuntamiento de Olvera para que el nuevo ciclo de Formación Profesional de Aceite de Oliva y Vinos, sea una realidad el próximo curso”.

Mercedes Colombo, acompañada del nuevo delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio, mantuvo una reunión con la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, donde sostuvo que “haremos todo lo posible con el Ayuntamiento, con el profesorado del instituto IES Zaframagón, que es donde se impartirá, así como con las empresas no solamente de Olvera, sino de toda la comarca para que el próximo curso esta formación sea una realidad y que los alumnos y alumnas la vean como una oferta educativa que les va a proveer de un puesto de trabajo en el futuro”.

Hay que recordar que la Junta argumentó que no hay alumnos suficientes para iniciar este curso el ciclo, que fue presentado oficialmente en junio.

En la jornada, Colombo manifestó que “esta Formación Profesional Dual tiene un éxito de casi el 70% de inserción laboral, una vez terminados los estudios”, añadiendo que “desde el Gobierno de Juanma Moreno estamos defendiendo una educación pública de calidad”.