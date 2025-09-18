Unanimidad en la Diputación de Cádiz para desdoblar la A-471 y reforzar la conexión con Sevilla

Este miércoles se ha conseguido un avance muy importante en cuanto a una reclamación histórica de varias localidades de la provincia de Cádiz. En el Pleno de la Diputación, se ha aprobado instar a la Junta de Andalucía a realizar el desdoble de la A-471, una moción presentada por Izquierda Unida a través de Ramón Galán, alcalde de Trebujena, un municipio que se ve afectado por esta vía. Además, de forma paralalela, y también a propuesta de IU, se aprobó la construcción de la circunvalación de Ubrique. De esta forma, se apremia a la administración andaluza a ejecutar proyectos considerados prioritarios para la movilidad y el desarrollo económico de la provincia.

El portavoz de IU destacó la importancia del consenso alcanzado entre todos los grupos políticos de la Diputación, resaltando que ambas actuaciones afectan a zonas con una elevada afluencia de tráfico, tanto de turismos como de vehículos pesados. Galán subrayó que estas infraestructuras no solo beneficiarán a los habitantes de las localidades implicadas, sino también al turismo, al sector agrícola y pesquero de la Costa Noroeste, y al reconocido sector de la piel de Ubrique y su comarca.

En relación con la A-471, Galán recordó que se trata de una vía que une Cádiz y Sevilla, atravesando un área con más de tres millones de habitantes y con un alto volumen de tránsito de viajeros y transporte pesado. Los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota y Trebujena llevan años demandando el desdoble de esta carretera. Según Galán, era necesario presentar la moción en la Diputación para lograr la unanimidad y reforzar la petición ante la Junta de Andalucía.

El diputado señaló la urgencia de dotar a la Costa Noroeste de infraestructuras adecuadas, especialmente considerando la intensa circulación que se produce en los meses estivales desde la provincia de Sevilla. Además, insistió en los beneficios que la ampliación de la carretera traería al sector agrícola de la comarca, y en particular al de Sanlúcar de Barrameda, donde los vehículos pesados tendrían una salida más segura y eficiente. Actualmente, solo está desdoblado el tramo entre Sanlúcar y Chipiona.

La moción aprobada insta a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía a iniciar los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para la redacción del proyecto de desdoble de la A-471, como actuación prevista dentro del Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad (MITMA). Asimismo, solicita establecer un calendario de ejecución que permita mejorar la articulación y vertebración entre las provincias de Sevilla y Cádiz.

De la misma forma, la Diputación aprobó también la moción de IU a favor de la circunvalación de la A-373 a la altura de Ubrique. La carretera A-373, que conecta Villamartín con el Campo de Gibraltar, atraviesa el casco urbano de Ubrique, una localidad de más de 16.000 habitantes con una destacada industria del cuero. Galán señaló que el tránsito de vehículos pesados por el casco urbano genera riesgos de seguridad vial y puede afectar a la competitividad del sector.

El diputado recordó que la Junta de Andalucía contempló esta actuación en 2021, pero que hasta 2025 las obras aún no se han iniciado. La moción insta al Gobierno andaluz a priorizar y ejecutar con urgencia la circunvalación, dotando a la A-373 de las mejoras necesarias para garantizar la seguridad vial y la correcta comunicación con las áreas industriales, acelerando los trámites administrativos y presupuestarios para iniciar las obras sin más demoras, y reafirmando un compromiso público para mantener y mejorar las infraestructuras viarias de Ubrique y su entorno.

Galán concluyó destacando la conveniencia de respaldar este tipo de mociones, ya que permiten que la Junta de Andalucía, competente en carreteras, presente soluciones e inversiones que contribuyan al desarrollo de los municipios de la provincia. La unanimidad alcanzada refleja un consenso político en torno a la importancia de mejorar la movilidad y las infraestructuras en zonas de gran tráfico y actividad económica.