El TSJA ratifica la condena de tres años de cárcel para una mujer que vendía droga en una casa en El Puerto

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a tres años y nueve meses de cárcel a una mujer por vender en una vivienda de El Puerto de Santa María papelinas de cocaína, heroína y mezcla de las dos, conocida como 'rebujito'.

La sentencia recoge como hechos probados que entre mayo y junio de 2021, periodo en el que la vivienda fue objeto de seguimiento por parte de la Policía, la mujer realizó hasta nueve transacciones de venta de droga a terceros. Finalmente, en una entrada y registro de la vivienda, la Policía halló una máquina para detectar billetes falsos, dos katanas y 2.224 euros procedente de la venta de la droga.

Una vez condenada a tres años y nueve meses de cárcel por un delito contra la salud pública en primera instancia, la defensa de la procesada interpuso un recurso ante el TSJA alegando error en la valoración de la prueba. Argumentó que no existía una prueba directa de que las sustancias estupefacientes que se hallaban en poder de los compradores las hubiese vendido la acusada, pues no se le intervino droga en su poder ni ningún agente de la Policía la vio entregar las papelinas a los compradores.

Además, la defensa alegó que en el bloque donde vivía la mujer residían diez vecinos, que era una zona frecuentada por consumidores de droga y que era imposible saber a qué vivienda se había dirigido cada uno de los compradores.

El TSJA, por su parte, ha desestimado el recurso de apelación y ha confirmado la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial.