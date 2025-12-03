El Tribunal de Cuentas absuelve al alcalde de Chipiona en el caso de las nóminas de 2019

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha informado de que el Tribunal de Cuentas ha dictado sentencia firme absolviéndolo, junto a la exalcaldesa Isabel Jurado, en el procedimiento abierto por supuestas irregularidades en los pagos de personal correspondientes al año 2019. La resolución desestima por completo las demandas presentadas en su día tanto por el Ayuntamiento como por la Fiscalía.

El caso, que se ha extendido durante cinco años, se originó a raíz de una serie de reparos contables emitidos en 2019 y utilizados posteriormente en el debate político local. Entonces se señalaba a ambos regidores por 41 incidencias relacionadas con nóminas, gratificaciones y productividades abonadas entre enero y diciembre de ese año, por un importe aproximado de 130.000 euros.

Según explicó el alcalde, el Tribunal de Cuentas ha concluido que los pagos se realizaron conforme a la normativa y que no existe responsabilidad contable para ninguno de los dos responsables públicos. Aparcero valoró la sentencia como un aval a su gestión y afirmó que todos los pagos estaban “correctamente justificados”.

El regidor recordó además que esta resolución llega después de otra absolución reciente en el ámbito penal, relacionada con actuaciones en el aparcamiento de Las Tres Piedras. Al respecto, señaló que ambos fallos refuerzan su posición de que no ha incurrido en irregularidades.

A pesar de este cierre judicial, todavía permanecen abiertas dos actuaciones del Tribunal de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2020 y 2023, centradas en decretos vinculados a la Policía Local. Aparcero indicó que su defensa ya ha aportado la documentación requerida y confía en que esos expedientes se archiven también sin responsabilidades.