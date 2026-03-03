Tres detenidos en el puerto de Algeciras por introducir 240 kilos de cocaína en cajas de plátanos

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en el puerto de Algeciras en la segunda fase de la denominada operación 'Medellín' que ha permitido desarticular una organización criminal especializada en introducir oculta en contenedores procedentes de Sudamérica a la que se ya se intervinieron en mayo de 2025 un total de 240 kilos de droga oculta en cajas de plátanos valorados en más de 14 millones de euros.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la red desarticulada había extendido su red de contactos en el interior del recinto portuario algecireño con el objetivo de operar con aparente normalidad y facilitar la extracción de la sustancia estupefaciente de los contenedores.

En esta segunda fase de la operación, desarrollada el pasado 20 de febrero, se ha detenido a tres personas consideradas piezas clave en la logística de la organización, dos de ellos trabajadores de una empresa que opera en el puerto y que aprovecharon sus funciones y su jornada laboral para extraer la mercancía contaminada de un contenedor y ocultarla en un camión de transporte, cuyo conductor también ha sido detenido acusado de sacar la droga de las instalaciones portuarias y trasladarla a una nave antes de su distribución final.

Las actuaciones han sido coordinadas por la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar y el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.