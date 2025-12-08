Los trabajadores gaditanos son los que más riesgo corren de sufrir un accidente laboral en Andalucía

La prevención de riesgos laborales continúa su avance rebajando los datos de siniestralidad en una tendencia suave pero continua. Un camino largo porque los accidentes en el tajo continúan siendo mucho más de los deseables y en el caso de los trabajadores gaditanos tienen incluso más trecho por recorrer porque presentan los peores datos en algunos de los índices, aunque no todas las cifras son negativas.

Los hombres que trabajan en la provincia de Cádiz son los que más riesgo tienen de sufrir un siniestro laboral en Andalucía en lo que llevamos de 2025. Así lo reflejan los datos hasta octubre del índice de incidencia del Instituto de Estadística y Cartografía de la región (IECA), en el que se tiene en cuenta el número de personas afiliadas y el número de accidentes laborales. En el caso de los trabajadores masculinos lideran la tabla con creces seguido por los cordobeses, mientras las empleadas mujeres se encuentran en la media andaluza con las onubenses como las más accidentadas. Para ambos sexos, en Granada es donde es más seguro trabajar en toda Andalucía.

Sin embargo Cádiz es la provincia donde menos probabilidades hay de morir en el trabajo, solo después de Almería. Las personas que han fallecido en su jornada laboral se han reducido a la mitad en este 2025, pasando de diez a cinco muertes en los diez primeros meses del año.

Los datos empiezan a ennegrecerse cuando incluimos en esta estadística las muertes in itinere, con un aumento en la provincia de una a cuatro muertes en la comparativa anual. Por tanto son nueve los fallecidos relacionados con el trabajo durante el presente año, por los once que se produjeron en 2024 hasta octubre (fueron doce a final de año). Aún así, Cádiz es la tercera provincia andaluza en cómputo global con menos muertes vinculadas al trabajo en este periodo tras Almería (tres en la jornada, tres in itinere) y Huelva (siete en su jornada laboral, ninguno in itinere).

El número total de accidentes en estos diez meses descienden levemente con respecto a años anteriores. Así, si en Cádiz se han producido hasta octubre 11.628 accidentes laborales entre jornada e itinere, en 2024 fueron 11.732 en ese periodo (-104, un -0,99%) y en 2023 fueron 11.645 (apenas una diferencia de 17, aunque con un número menor de trabajadores). El cómputo interanual refleja una reducción tanto en jornada laboral (-70 accidentes) como in itinere (-34 accidentes).

Tabla del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía / Fuente: Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

En cuanto a la gravedad de los siniestros, se han reducido un 0,95% los de carácter leve, que han sido 11.512, así como los mortales antes mencionados. Sin embargo sí que se ha producido un incremento de los accidentes graves del 9,18%, alcanzando en estos diez meses los 107 siniestros cuando en los dos años anteriores no se había superado la barrera del centenar.

La causa de la mayoría de accidentes se encuentra en los golpes, con colisiones y choques con objetos que significan el 57,3%, suponiendo el 94% en el caso de los siniestros in itinere. La segunda categoría que acumula más incidencias es el sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a radiaciones, ruido, luz o presión que alcanzan el 21,7% de los siniestros, aunque con un significativo descenso del 11% con respecto a los datos del año pasado. En tercer lugar queda con menos del 10% el contacto con material cortante, punzante o duro.

Por sectores, todos presentan una mejora en cuanto que se ha reducido el índice de incidencia con respecto al año pasado, aunque todos están por encima de la media andaluza. Aunque en Industria se han superado el número de accidentes, la mayor cuantía de afiliados dejan la tasa en una reducción de la siniestralidad del 0,49%, con 1.779 accidentes.

El resto de segmentos laborales presentan un menor número de siniestros con -2,27% en el sector servicios (6.060 accidentes laborales), -7,17% en la agricultura (540 accidentes), y -7,34% en la construcción (1.799 accidentes). Este último sector, a pesar de ser el que presenta mayores reducciones, sigue manteniendo el índice más alto de siniestralidad.

Jornada de la Comisión de prevención de riesgos laborales con Junta y sindicatos

La Inspección de Trabajo ha detectado además una gran carencia de formación en el sector de la construcción así como la necesidad de prevención de accidentes de caída de altura que, aunque en la mayoría de las casos han sido leves, podían haber resultado graves o incluso mortales. Por eso desde prevención preparan programas específicos como el Alerta Accidente, destinado a empresas que han sufrido al menos un accidente grave por caída de altura, ofreciendo acompañamiento técnico durante un año, con diagnóstico, implantación de medidas correctivas y seguimiento mediante visitas y reuniones.

El Centro de Prevención ha reforzado su estructura con la incorporación de cuatro médicos del trabajo, frente a uno en 2024, la nueva jefatura del Área de Promoción y Estudios, y un nuevo técnico habilitado, aumentando el equipo a cuatro, lo que permitirá incrementar las inspecciones anuales de 720 a 960 en la provincia gaditana.

La Comisión provincial de prevención de riesgos laborales se ha reunido recientemente para analizar el avance de todos estos datos, con la representación de la Delegación de Empleo, Inspección de Trabajo, Confederación de Empresarios y los sindicatos CCOO y UGT.

Para el delegado de Empleo, Daniel Sánchez, “la prevención de riesgos laborales no puede limitarse al cumplimiento formal de las normas. Requiere continua vigilancia, concienciación y formación, sobre todo en sectores como la construcción. Los datos muestran que, aunque la siniestralidad general desciende, los accidentes graves y determinados colectivos y sectores requieren especial atención. La combinación de programas específicos, jornadas técnicas y refuerzo de recursos humanos nos permite avanzar en la reducción de riesgos y proteger mejor a los trabajadores”.