Los trabajadores españoles de la base de Rota resuelven el cobro de sus nóminas y recibirán el ingreso "próximamente"

El personal civil de las bases de Rota y Morón de la Frontera han aclarado el conflicto por el retraso de un día del anticipo de sus nóminas, previstos para los días 15 de cada mes, tras comunicar la Base Naval de Rota en una circular que este retraso "se ha resuelto" y se ha procedido ya al envío de las transferencias, por lo que este personal recibirá "próximamente" este ingreso según apunta Europa Press.

En una nota, el presidente del comité de empresa de la Base de Rota, Diego Lucero (CSIF), ha mostrado su satisfacción tras conseguir el compromiso del almirante de la Base, "responsable de los más de 1.000 trabajadores españoles de estas instalaciones", de solucionar el problema.

"Parece ser que la presión que hemos ejercido en el día de ayer ha dado sus frutos y la plantilla de la Base no va a sufrir un mayor perjuicio", ha señalado Lucero.

La Base de Rota ya ha comunicado de forma oficial, a través del boletín News & Notes, que se ha dado luz verde a la emisión de las transferencias correspondiente, y el almirante ha transmitido al presidente del comité que van a crear "un plan de contingencia", para evitar que en el futuro haya problemas de pago al personal civil por incidencias con la provisión de fondos por parte de la Administración de Estados Unidos.

Esta, precisamente, ha sido una de las exigencias que manifestaron ayer desde el comité de empresa, cuando supieron que no iban a cobrar el anticipo de sus nóminas el 15 de octubre por el cierre presupuestario que vive el Gobierno estadounidense desde hace 15 días.

Como ha recordado CSIF, aunque este personal dependa del Ministerio de Defensa español, está cedido a la base norteamericana, y es esta administración la que aporta los fondos para que el Estado español abone sus nóminas.