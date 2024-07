Un taller de fotografía en memoria del último farero de Trafalgar

La fotógrafa Patricia Díez inició en Trafalgar su Escuela Faro: un proyecto que cumple ocho años desde que diera comienzo en el simbólico emplazamiento, en principio concebido como un taller de creación y convivencia por los faros que -por entonces- aún estuvieran habitados. Los faros, comentaba, siempre la habían fascinado en su referente de luz, de guía, de resistencia.

El último farero de Trafalgar, Luis, fallecía hace unos días. No era una persona "fácil, y no creía en el romanticismo de la vida de farero -reconoce-, pero te explicaba la migración de las aves desde la lámpara con una verdad tan parca como extremadamente romántica. Decía que sus mejores amigos no los veía, que hacía muchísimos años, pero que eran sus mejores amigos. Tenía varios hermanos que también eran fareros, y encima, se apellidaba Cernuda".

Ya jubilado, se fue a una casa a la que alcanzaba la luz de la linterna: "Estaba cansado de la falta de respeto al Tómbolo de Trafalgar, de los sueños horteras de los extravagantes con dinero que querían convertir el faro en una discoteca con tirolina -continúa Patricia Díez en su texto-. De los supuestos cívicos de Centroeuropa que al final querían sacar tajada con un apartahotel de mil euros la noche". Para él, el lugar era un sitio al que ir como "las excursiones del cole, con un bocata, y a ver los pájaros pasar".

Esta vez, en homenaje a Luis Cernuda, la iniciativa que surgió en la provincia gaditana continuará sin faro: "Aunque es así como empezó la Escuela Faro -indica Díez-, y hemos podido disfrutar de muchos de los faros repartidos por la península, la esencia no es otra que la armonía con el momento y el entorno".

Así, Campo abierto será el nombre que recibirá el próximo taller sobre fotografía dentro de la iniciativa, que tendrá lugar en los días 13, 14 y 15 de septiembre entre la Sierra de Huétor y la de Alfaguara, en Granada. Abierto en principio a sólo siete personas, los interesados pueden contactar con la fotógrafa en sus redes.