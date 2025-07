Surcontrol desarrolla un sistema de iluminación inteligente para señalizar el tráfico de graneles sólidos en el Puerto de Huelva

Cádiz/La empresa gaditana Surcontrol va a desarrollar un sistema de proyección lumínica dinámica para optimizar el tráfico de graneles sólidos en el Puerto de Huelva y mejorar así la seguridad sin necesidad de señales físicas. La propuesta responde a la idea ganadora del Concurso de Ideas de la Autoridad Portuaria de Huelva, en el que participaron los trabajadores del organismo, y su desarrollo se enmarca dentro de la Lonja de innovación, que impulsa la entidad en alianza con Telefónica.

Con sede central en El Puerto, Surcontrol, que desarrolla su actividad en ingeniería, automatización, sistemas de control, digitalización y robótica, plantea un mecanismo capaz de mostrar señales de STOP o prioridad de paso sin ocupar espacio físico, ni verse afectado por el polvo o las propias mercancías. Las características del entorno y la presencia constante de mercancías a granel limitaban la posibilidad de instalar señalización en el espacio. La solución incluye análisis de tráfico mediante cámara inteligente y la gestión automatizada de los dispositivos a través de una plataforma propia, lo que permitirá adaptar la señalización en tiempo real y mejorar la seguridad vial sin interferir en la actividad portuaria.

Con esta actuación la Lonja de Innovación afronta un nuevo reto de innovación abierta lanzado para resolver una necesidad real. Será un proyecto piloto que se desarrollará en los próximos meses que servirá como caso práctico para mostrar cómo la colaboración con empresas y startups puede traducirse en mejoras concretas en la logística portuaria. De hecho, Surcontrol ya participa en la ampliación de la terminal de contenedores del Puerto de Cádiz.

El jurado evaluador de las propuestas candidatas ha estado formado por Mafran Martínez, la directora técnica de la Autoridad Portuaria de Huelva; Rocío Díaz, directora de La Lonja de la Innovación; José Ignacio Morales, consultant of strategy and open innovation en Telefónica; Juan Marcelo, director of FIWARE iHubs en Telefónica; y Carlos Corrales, ganador del concurso de Ideas para el Puerto por la cual se generó posteriormente este reto.

Este hito representa un nuevo caso de éxito del modelo de innovación abierta que impulsa La Lonja de la Innovación: conectar retos reales del entorno logístico con el talento de startups y pymes tecnológicas. Nuevas convocatorias ya están en preparación para seguir atrayendo soluciones al servicio del desarrollo portuario e industrial.