Sumar muestra su insatisfacción con la gestión de la Sareb en la provincia de Cádiz

Los dirigentes de Sumar no están satisfechos con la gestión que viene aciendo la Sareb con los pisos vacios que hay en la provincia de Cádiz. Así lo ha manifestado la diputada de Sumar por Cádi en el Congreso de los Diputados, Esther Gil de Reboleño, que esta misma semana ha registrado una pregunta al Gobierno para saber cuántos inmuebles de la Sareb (o el 'banco malo') hay actualmente vacíos en la provincia de Cádiz y cuáles son los planes que tiene para todos ellos.

"Uno de los objetivos más importantes que nos marcamos desde Sumar, si no el más importante, es atajar el grave problema que tenemos de acceso a la vivienda en este país. Y teniendo en cuenta cómo afecta esto en la provincia, no podemos permitir que ni una sola de las que pertenecen al Estado esté vacía. Y en este sentido en Sumar no estamos muy satisfechos por cómo la Sareb stá gestionando dichos activos inmobiliarios que tiene vacíos", reflexiona Gil de Reboleño.

En este punto, la diputada por Cádiz explica que su partido y el PSOE "tenemos algunas diferencias sobre cómo garantizar un acceso a una vivienda justa y digna a la ciudadanía española". Y por eso explica que desde Sumar "queremos que la Sareb ponga en marcha programas que promuevan el acceso equitativo a la vivienda, especialmente para aquellas personas y familias en situación de vulnerabilidad económica o social".

Por esta razón Gil de Reboleño ha registrado una pregunta en el Congreso dirigida al ministro de Economía, Carlos Cuerpo "para que nos detalle con exactitud cuáles son los inmuebles de la Sareb que actualmente están vacíos en la provincia de Cádiz y cuáles son los planes que tiene respecto de todos ellos" porque, apostilla, "las vidas de muchísimas familias gaditanas dependen de ello".

Opina la diputada de Sumar por Cádiz que el problema de la vivienda "requiere de diversas soluciones", teniendo en cuenta además que las competencias residen en distintas administraciones públicas. Pero cree urgente utilizar todas las herramientas disponibles "para que los precios bajen y la gente pueda acceder a una casa en condiciones dignas, sin dejarse el 50% del salario". Y ha añadido que a su partido le preocupa sobre todo la juventud "a la que este problema está impidiendo independizarse y construir un proyecto de vida".

"El aumento de la oferta de vivienda ya hemos comprobado que no es la única ni la principal solución pero es importante que todas las administraciones pongan un granito de arena en la medida de nuestras competencias. Y en ese sentido, la Sareb, que depende del Ministerio de Economía, acumula un gran número de inmuebles que están vacíos o que no reciben ningún uso", ha advertido Gil de Reboleño.