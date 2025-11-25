Los salarios de los alcaldes y alcaldesas de Cádiz en 2024

Los sueldos de los alcaldes de Cádiz en 2024 ya son públicos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado este martes los salarios de los alcaldes de toda España entre los que aparecen los de la provincia de Cádiz. Un listado en el que figura si la dedicación al cargo es parcial, exclusiva o sin dedicación, que puede deberse a que ostentan otros cargos públicos -senadores, diputados etc- y cobran de ahí, o bien ejercen otra profesión. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo ser alcalde de una ciudad más grande que de un pequeño municipio. Tampoco todos los municipios han facilitado este dato a la Agencia Tributaria.

Entre los que más cobran por dedicación en exclusiva se encuentran la alcaldesa de Jerez, seguida del alcalde de La Línea y el de Cádiz, con sueldos que rondan los 70.000 euros. A a nivel nacional, los alcaldes de Madrid, Bilbao y Barcelona son los que más ganan, siendo los únicos que cobraron más de 100.000 euros en 2024.

Cuánto ganan los alcaldes y alcaldesas de Cádiz, municipio a municipio

Alcalá de los Gazules (Parcial) 26.926,06

Alcalá del Valle Cádiz (Exclusiva) 35.045,96

Algar (Sin dedicación) 0,00

Algeciras (Sin dedicación) 11.730,96

Algodonales (Exclusiva) 39.751,04

Los Barrios (Exclusiva) 55.336,59

Benalup-Casas Viejas (Exclusiva) 44.667,06

El Benaocaz (Parcial) 30.499,68

Bosque (Sin dedicación) 0,00

Cádiz (Exclusiva) 70.798,47

Castellar de la Frontera (Exclusiva) 36.902,35

Chiclana de la Frontera (Exclusiva) 65.434,32

Chipiona (Exclusiva) 57.192,24

Espera (Exclusiva) 38.665,06

El Gastor (Sin dedicación) 0,00

Jerez de la Frontera (Exclusiva) 76.355,86

Jimena de la Frontera (Exclusiva) 42.000,00

La Línea de la Concepción (Exclusiva) 71.993,60

Medina-Sidonia (Exclusiva) 40.384,82

Olvera (Exclusiva) 47.844,96

Paterna de Rivera Cádiz (Sin dedicación) 0,00

Prado del Rey (Sin dedicación) 1.840,00

El Puerto de Santa María (Sin dedicación) 2.200,00

Puerto Real (Parcial) 62.264,44

Puerto Serrano (Exclusiva) 38.660,40

Rota (Exclusiva) 54.472,80

San José del Valle (Exclusiva) 17.461,08

San Martín del Tesorillo (Exclusiva) 39.532,08

Sanlúcar de Barrameda (Exclusiva) 54.303,06

Setenil de las Bodegas (Exclusiva) 34.834,63

Tarifa (Exclusiva) 35.000,00

Trebujena (Exclusiva) 40.705,96

Ubrique Cádiz (Exclusiva) 48.557,38

Villaluenga del Rosario (Sin dedicación) 1.800,00

Villamartín (Exclusiva) 47.600,00

Zahara (Exclusiva) 44.381,42

Los salarios de todos los alcaldes de España en 2024

59 de estos alcaldes de España recibieron más que la alcaldesa que más gana en Cádiz en 2024, situándose así la alcaldesa de Jerez entre los 100 regidores que más obtienen.