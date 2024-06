Simulacro a bordo del buque 'Juan Carlos I' de la Armada con atención masiva de heridos

La actividad en el buque Juan Carlos I, al frente del grupo de combate expedicionario Dédálo, está siendo intensa. El portaviones están inmerso en los importantes ejercicios de la OTAN en el Báltico, BALTOPS 24, con una veintena de países, que reúne la mayor cantidad de fuerzas anfibias de la historia.

A la dotación del buque insignia de la Armada se le une a bordo un Batallón Reforzado de Desembarco del Tercio de Armada de San Fernando, y unidad aérea embarcada con aviones Harrier AV8B+ y helicópteros AB-212, además de embarcaciones del Grupo naval de Playa.

Pero además otra unidad imprescindible a bordo: su equipo médico. El Juan Carlos I cuenta con un hospital y en este despliegue está compuesto por un 18 personas (médicos, enfermeros y técnicos sanitarios) de diferentes especialidades. Son los "ángeles de la guarda" del grupo Dédalo.

Así ha sido el simulacro en las maniobras

Este hospital ha sido en estas maniobras en el BALTICO escenario de un simulacro, donde se ha tenido que hacer frente una atención masiva de heridos.

Las bajas "han venido directamente a la zona de triaje, distribuyendo la atención por equipos en cuatro camas", explicaba en un vídeo para el Estado Mayor de la Defensa la teniente coronel Borrego, médico intensivista. Allí se han clasificado dependiendo de la gravedad, "pasando pacientes a un segundo escalón como es una intervención quirúrgica, y a otros estabilizarlo, hasta que sus constantes vitales y frecuencia cardiaca se normalice". A otros proporcionando medicación o o suministrando sangre en caso de necesidad.

Como añadía el teniente coronel Navarro, médico anestesiólogo, también puede haber evacuación, pasando el paciente a la unidad de cuidados intensivos, para pasar a un tercer escalón sanitario.

El buque Juan Carlos I cuenta con hospital con posibilidades de realizar a bordo diagnóstico y tratamiento quirúrgico y hospitalización. Cuenta con dos quirófanos, una unidad de cuidados intensivos completa de ocho camas, otra zona de hospitalización de 14 camas, un área de infecciosos, salas de dentista y de Rayos X, farmacia, laboratorio y sala de consulta. Es el barco de guerra de mayores dimensiones de la Armada y también es polivalente y podrá ser utilizado para operaciones no bélicas como hospital flotante y barco para la evacuación de personal en zonas de crisis.