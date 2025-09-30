Siete de cada diez empresarios gaditanos tienen problemas de ansiedad o depresión

La salud mental es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, sobre todo porque cuando se sufren problemas de este tipo se suelen llevar en silencio. Además, afecta por igual a todas las capas de la sociedad. Por ello, es necesario su cuidado para tener todo en orden en nuestras vidas.

Ante esto, es imprescindible la situación en la que se encuentra la ciudadanía. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz (AJE Cádiz) ha realizado una encuesta entre empresarios y autónomos, y los resultados no pueden ser más demoledores: el 70,59% presenta indicadores compatibles con la ansiedad, mientras que el 69,61% los presenta con la depresión.

Otra afirmación contundente de este estudio es que el 68,63% de los encuestados llegó a plantearse abandonar su actividad empresarial por motivos de salud mental. Junto a ello, en relación con la adicción al trabajo, se destaca que el descanso es prácticamente inexistente entre el empresariado gaditano. Asimismo, el 91.18% de los encuestados apoya suspender la cuota de autónomos durante bajas por salud mental, mientras que el 85,29% reclama un Plan Nacional de Prevención del Suicidio Empresarial.

Ante esto, desde AJE Cádiz manifiestan que "llevamos años hablando de talento, innovación y emprendimiento, pero nadie habla del precio humano que se paga por sostener una empresa en un entorno que no protege. Aquí hay personas que lo están dejando todo, incluso su salud mental, para levantar empleo, oportunidades y futuro en esta tierra. Y muchos lo hacen con miedo, en soledad y sin red. No es una anécdota estadística, es un síntoma estructural. Pedimos protocolos reales en las empresas y medidas públicas inmediatas que protejan la salud mental del empresariado".

Por estos motivos, AJE Cádiz propone para mejorar la salud mental de empresarios y autónomos la realización de protocolos internos de detección y derivación rápida a recursos psicológico, el derecho efectivo a la desconexión y límites de disponibilidad en picos de trabajo, la formación a titulares y mandos en conversación segura y gestión de crisis, el seguimiento trimestral con un panel corto de indicadores para medir avances, la suspensión de cuota de autónomos en bajas por salud mental y la elaboración de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio Empresarial.