La Sierra de Cádiz estima una bajada suave del precio del aceite de oliva en esta campaña

La Sierra estima que la campaña del olivar 2024-2025 que ahora arranca traerá consigo una suave bajada de los precios del aceite de oliva virgen en los próximos meses, que aliviará el consumo de este producto esencial en las mesas. Pese a que la botella de aceite de oliva tiene aún un precio considerable, que no es abordable para todos los bolsillos, este producto ha ido dejando atrás la friolera estampa al alza con la que arrancó este año en los lineales de los comercios, donde se podía ver el litro de este oro líquido a unos 9 y 10 euros.

La cosecha condicionada por la climatología del año pasado, más la volatilidad de los mercados, condicionó los precios en los dos primeros trimestres de 2024. Algo que fue prohibitivo en muchos hogares, lo que hizo que saltaran las alarmas y el Gobierno pasara de fiscalizar con un 10% este producto a reducirlo a 0 para incentivar el consumo. Ahora y desde final de verano, el IVA del aceite está en el 2%.

Con estos mimbres, arranca en la Sierra la campaña de la aceituna, que se prolongará hasta principios del próximo año. Las grandes cooperativas de la comarca no quieren aventurarse a dar una cifra de la esperada bajada del precio de los nuevos aceites de oliva cuando aún no tienen el producto en sus manos ya que la actual cosecha está empezando y aún no se sabe cómo se comportará. Además, la climatología puede variar y los mercados pueden fluctuar dependiendo de la oferta y demanda del momento. No obstante, el sector olivarero serrano habla ya de que se puede avecinar “un descenso controlado de los precios” para los próximos meses, que se irá ajustando. Hay que recordar que el aceite en origen tiene un precio y cuando llega a manos del consumidor ese mismo precio ha variado, pues hay que sumar los procesos que con lleva su producción en la almazara, más los costes de transporte, los márgenes de la cadena de distribución y la repercusión del IVA.

La sociedad cooperativa Los Remedios-Picasat en Olvera ha sido ya la primera de la zona en iniciar la campaña y lleva dos semanas de recogida de la aceituna a sus socios agricultores, esperando molturar más o menos unos 22 millones de kilos de aceituna como el pasado año. El gerente de la entidad, Antonio Gerena Arenas, es cauto y baraja que conforme la campaña avance los precios se “irán normalizando y cediendo”, aunque hay muchos factores que imperan. “¿Hasta dónde podrán descender? Eso va a depender de si llueve más o menos, si se está cogiendo más aceite del que se preveía o si se está cogiendo menos del que se estimaba. El mercado del aceite es muy sensible a las noticias”, dice. Por ejemplo, en estos momentos, la garrafa de cinco litros de un virgen extra puede oscilar entre los 38 y 42 euros en tienda. “Eso es ahora, pero cuando pase un mes se hablará de otros precios a razón de cómo evolucione la campaña de la aceituna. Hoy por hoy, no se puede fijar un descenso de un producto que aún no tenemos. Estimamos por cómo se está dando la climatología y otros factores, que conforme pasen los meses podría haber una bajada suave de precios”, anota Gerena.

Un camión con aceitunas hace unos días en la cooperativa de Algodonales. / D.C.

Algodonales, con su cooperativa Nuestra Señora del Rosario, ha iniciado también la campaña, que será más corta, según sus responsables, por la denominada vecería (el árbol produce una cantidad abundante de fruto un año y al siguiente, no produce nada). “Si hay un otoño de lluvias, creo que la cosecha será entre media y alta y suponemos que los precios se irán estabilizando”, dice Juan Herrera, el gerente. “La estimación es que el aceite puede tender a bajar si las previsiones de campaña son las que son. Pero somos una pequeña parte en el ámbito nacional en comparación con Jaén y Córdoba, que son los grandes productores que marcan la pauta”, dice Juan Herrera.

A principios de octubre, la Junta de Andalucía anunció que las estimaciones de producción de aceite de oliva en la región para esta campaña 2024-2025 indicaban que puede superarse el millón de toneladas, lo que supone un 76,6% más que la producción final de la pasada campaña.

Este año no ha sobrado aceite, y muchos almacenes están vacíos, con lo que “el enlace de campaña también repercute”, apostillan desde Algodonales, donde calculan que las nuevas garrafas de aceite de oliva de 5 litros se venderán sobre unos 43 euros mientras el 2% de IVA lo asumirá la propia entidad. En enero y febrero, esa misma garrafa alcanzaba los 48 euros por la escasez de productos en los mercados. Pese a la montaña rusa que se vivió a principios de este año con los precios, la experiencia en la cooperativa algodonaleña es que el consumidor ha ido animándose, poco a poco, tras la bajada del IVA, a adquirir este producto. “Es verdad que la bajada de unos euros se ha notado y el consumidor se ha animado”, añade Herrera. La entidad de Algodonales destina la mitad de su aceite de oliva a las exportaciones a granel, a través de la cooperativa de Dcoop.