El Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz ya está operativo

Cádiz/El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cádiz ya está operativo y a pleno rendimiento. Las patrulleras que conforman la flota marítima del Instituto Armado se encuentran prácticamente en perfecto estado de funcionamiento después de que la semana pasada algunas tuvieran que ser sometidas a determinados arreglos.

Es el caso de la Río Irati, embarcación que sufrió una vía de agua en una colisión durante un operativo antidroga desarrollado el pasado jueves en el río Guadalquivir y en el que un tripulante de una narcolancha perdió la vida. Esta patrullera sigue en reparación.

No obstante, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha recuperado ya la Río Iro y la Río Ulla. Además, el Servicio Marítimo de Málaga ha 'prestado' a la demarcación gaditana la Río Gallo. Son pues tres patrulleras a las que habría que sumar otras tres del Grupo Marítimo de Algeciras (Río Cedena, Río Navia y una semirrígida) más otros refuerzos que puedan llegar.

La seguridad de la costa gaditana, por tanto, queda garantizada. Así lo confirmó ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. El delegado recordó que la Guardia Civil opera de manera permanente en la zona, tanto con medios acuáticos como con medios terrestres, con especial presencia en el río Guadalquivir y a su desembocadura, donde hay una actividad "muy importante" vinculada al narcotráfico.

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, señaló recientemente en un comunicado que Andalucía es una de las principales puertas de entrada de droga en Europa. En la región se encuentra cerca del 80% de la droga entre cocaína y hachís de la droga incautada anualmente en España. Las mafias, cada vez más organizadas y mejor armadas, aprovechan la falta de medios para operar con impunidad, mientras los guardias civiles arriesgan su vida con recursos obsoletos e insuficientes, afirmaba la entidad. “La situación es insostenible. No es solo que faltan embarcaciones, sino que las que tenemos no están diseñadas para las persecuciones de alta intensidad que requieren la lucha contra las narcolanchas. Nuestros compañeros se enfrentan con mafias que tienen mejores recursos que nosotros. No es solo un problema logístico; es un trato indignante hacia quienes arriesgan su vida cada día”, concluyó Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil.