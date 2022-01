El segundo premio de 'El Niño' reparte 225.000 euros en Chiclana, Ubrique y Jerez

El segundo premio del sorteo extraordinario de 'El Niño', que ha recaído en el número 44.469, ha dejado 225.000 euros en la provincia de Cádiz con la venta de cuatro décimos en total: dos en Chiclana de la Frontera, una en Los Gallos y otra en la Barriada de San Juan Bautista; uno en Ubrique; y otro en Jerez de la Frontera.

Este segundo premio, dotado con 75.000 euros el décimo y 750.000 euros a la serie, ha llegado a todas las provincias andaluzas y también ha estado muy repartido en Cádiz, donde ha sido vendido en cuatro administraciones diferentes.

En declaraciones a Europa Press, Lourdes, propietaria de la administración de Ubrique, que ha explicado que el número vendido "es de máquina", al tiempo que ha detallado que recibió "una llamada" para decirle "'has dado el segundo'". "Cuando es de máquina no sabes exactamente qué números das", ha reconocido antes de avanzar que "hay clientes habituales que piden números que acaben en 69, pero tampoco sabemos si les ha tocado a ellos o no, hasta que no lo digan ellos no los sabemos".

"En Lotería es la primera vez que doy algo. Hace un par de años dimos en la Bonoloto, pero fue diferente. Ahora se anima la gente a venir aquí al dar un premio", ha celebrado.

En la misma tesitura se encuentra Ramón, propietario del punto de venta de Lotería de la Urbanización Los Gallos, que ha explicado que "en estas fechas son clientes habituales, si fuera en verano diría que seguramente hubiera tocado a alguien de fuera, pero en estas fechas seguro que ha sido a alguien de la zona. Al ser un puesto mixto, lo que tenemos son décimos de máquina".

"A nosotros también nos afecta. Dar premios, primero, nos alegra. Pero también influye a la hora de las ventas, si das más premios la gente es más asidua a venir a la tienda", ha detallado Ramón, que ha desvelado que, desde su apertura en septiembre de 2016, ha dado tres premios importantes, "uno en La Quiniela, 1.200.000 euros; y otro en la Bonoloto", además de este último en la Lotería del Niño.