SeaBites vuelve vencedora de la Demo Day Cádiz Inversión celebrada en Madrid

Cuatro startups gaditanas han presentado sus proyectos en Madrid frente a inversores de la mano de Cádiz Investment Hub, que ha organizado este Demo Day Cádiz Inversión para impulsar las posibilidades de crecimiento de estas iniciativas previamente seleccionadas.

Los cuatro proyectos de alto crecimiento en tecnología y sostenibilidad que han viajado hasta la capital española son Datafine, Legal Neuron, BioAbSoil y SeaBites. Esta última salió vencedora a juicio del jurado de inversores nacionales e internacionales que se dieron cita en el evento.

Las startups están incluidas en el programa Conecta con el que Cádiz Investment Hub intenta enlazar estas iniciativas surgidas en la provincia gaditana con capacidad de captar inversiones en otras regiones y ayudar al crecimiento y financiación de estas empresas emergentes que ya superan la veintena.

Las oficinas de Let’sFinance en Madrid acogieron el evento, que según los organizadores, se consolida como una plataforma clave para promover las oportunidades de inversión en la provincia de Cádiz.

Entre los inversores presentes se encontraba Fabiola Martínez, emprendedora e inversora, junto con otros representantes clave del panorama español, como Álvaro Humbrias, gestor de Hedge Fund español; Jesús Álvarez-Miranda, inversor privado; Marisol Santana, inversora de Wa4Steam; y Juan Filiberto Martínez, de Athos Capital.

A lo largo de la jornada, se destacó la ubicación estratégica de Cádiz, sus beneficios fiscales y el potencial de sectores emergentes como la tecnología, la sostenibilidad y la economía digital. Manuel Eduardo Martín, coordinador de Cádiz Investment Hub, agradeció el apoyo de la Confederación de Empresarios gaditana y la Diputación y resaltó el interés real de los inversores por el talento de Cádiz. "Hoy hemos demostrado que en Cádiz existe una base empresarial sólida con ambición global".

Además, el evento incluyó una entrevista con Francisco de la Peña, Managing Partner de Invertidos, sobre evaluación de proyectos y tendencias de inversión.

El jurado estuvo compuesto por Silvi Altieri, experta en proyectos innovadores y Directora general de Let’sfinance; Antonio Carro, inversor especializado en startups de alto crecimiento; Emilio Martínez Gavira, jurado invitado, Gerente de Innovación Abierta y Corporate Venturing en Enagás Emprende; y el propio coordinador de Cádiz Investment Hub, Manuel Eduardo Martín.

El evento también ofreció un espacio de networking donde los asistentes pudieron interactuar directamente con inversores, promoviendo nuevas oportunidades de colaboración e inversión. Como destacó Silvia Altieri al finalizar el evento, este no era el fin, sino el comienzo de una conexión con inversores fuera de Cádiz. Además, aunque no pudieron asistir por agenda, fondos como Bstartup (Banco Sabadell), Demium y Bcombinator se mostraron interesados en los proyectos presentados, según informan desde la organización.

La startup gaditana SeaBites destacó por su enfoque sostenible en la salud animal, y recibió el premio de 30 horas de consultoría con Let'sFinance (valoradas en 3.000€) por su propuesta diferenciadora.

Las cuatro propuestas gaditanas: