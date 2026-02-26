El SAS activa su plan de prevención por la agresión a una enfermera en Alcalá de los Gazules

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones ante un episodio violento sufrido por una enfermera del Centro de Salud de Alcalá de los Gazules.

Los hechos se produjeron ayer, cuando una usuaria acudió al Centro de Salud, donde abordó a esta profesional en su consulta para recriminarle la atención a un familiar, impediéndole salir agarrándola por un brazo. La enfermera consiguió salir y acudió al director a relatarle lo sucedido; éste medió con la usuaria quien, finalmente, se marchó. La enfermera ya ha presentado la correspondiente denuncia.

La Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad en Cádiz y la Dirección del Distrito han lamentado lo sucedido y mostrado todo su apoyo a esta profesional. Además, quieren recordar una vez más que la Consejería trabaja incansablemente contra esta lacra, cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del ‘profesional guía’; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

Además, el pasado noviembre comenzó su andadura el Observatorio de Agresiones, un órgano asesor que facilitará analizar el fenómeno de la violencia física y verbal, su evolución y participar en los procesos de evaluación de los resultados de las políticas que se desarrollen para prevenir, detectar y actuar de forma eficaz ante este tipo de violencia.

Cádiz cuenta además con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que, presidido por la delegada territorial, tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales. Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, se celebran trimestralmente en un punto diferente. Asimismo, son integrantes de la comisión, presidida por la delegada territorial, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial.