Sanlúcar estrenará vivero de empresas este verano

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) Bahía de Cádiz firmarán próximamente un convenio de colaboración para la apertura de un centro de empresas en la ciudad. Así lo han abordado en una reunión de trabajo la alcaldesa, Carmen Álvarez, y los responsables del Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz (CEEI), su presidenta, Carmen Romero, y el director gerente, Miguel Sanchez-Cossio.

El futuro vivero empresarial se ubicará en el edificio de patrimonio sindical situado en el paseo de La Calzada de la Duquesa Isabel, instalaciones que actualmente posee la Confederacion de Empresarios de la Provincia de Cadiz (CEC). Carmen Romero desempeña además el cargo de secretaria general de esta organización empresarial.

Según la información trasladada tras el encuentro, en la actualidad se están ejecutando las obras de adecuación del inmueble para habilitar entre nueve y diez oficinas destinadas a pequeñas y medianas empresas, así como a personas emprendedoras que necesiten un espacio para desarrollar su actividad. El acuerdo contemplará también la organización de jornadas formativas, actividades de networking y otras iniciativas de apoyo al emprendimiento.

De acuerdo con las previsiones del CEEI, la apertura del centro está prevista antes del próximo verano. La entidad, constituida como fundación sin ánimo de lucro y calificada de interés público, desarrolla su actividad en el ámbito de la provincia de Cádiz, ofreciendo servicios de creación y consolidación empresarial, especialmente orientados a proyectos de carácter innovador.

Desde el Ayuntamiento se ha valorado positivamente la iniciativa. La alcaldesa ha trasladado a los responsables del CEEI la disposición municipal a colaborar en la puesta en marcha y el desarrollo de las actividades del nuevo centro, que, según lo expresado en la reunión, aspira a contribuir a la dinamización del tejido empresarial local y al apoyo de nuevos proyectos en la ciudad.