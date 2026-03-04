Sanlúcar ya dispone del anteproyecto para la rehabilitación integral del Palacio Municipal con una inversión cercana a los 3 millones

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ya cuenta con el anteproyecto de las obras de rehabilitación y optimización energética del Palacio Municipal. El documento ha sido redactado por Nuve Arquitectos, empresa adjudicataria del servicio de asistencia técnica para el desarrollo de esta actuación, por un importe de 139.175 euros.

El proyecto, cuya inversión global asciende a casi tres millones de euros, se enmarca en el denominado Acuerdo de Doñana. Las intervenciones previstas se centran en las instalaciones de uso representativo y administrativo que ocupan la Zona Noble del Palacio, la Casa de los Páez y el Archivo Municipal, abarcando una superficie construida de 5.196 metros cuadrados y 2.055 metros cuadrados de cubierta.

Según ha informado el Consistorio, las obras contemplan la rehabilitación integral de las cubiertas para mejorar su aislamiento y el sistema de evacuación de aguas; la mejora de la eficiencia energética mediante la instalación de placas fotovoltaicas y un nuevo sistema de climatización basado en energías renovables; la modernización de la fontanería para optimizar el ciclo del agua; así como la reparación de fachadas y carpinterías, trabajos de pintura interior y la reorganización de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

El edificio objeto de la actuación es el Palacio de Orleans y Borbón, sede principal del Ayuntamiento y uno de los inmuebles históricos más representativos de la ciudad. El Gobierno local ha señalado que la intervención persigue reforzar la conservación del inmueble, reducir su huella de carbono y mejorar las condiciones de confort para trabajadores y usuarios.

La financiación de la actuación procederá íntegramente de fondos estatales vinculados al Acuerdo de Doñana, suscrito entre el Ayuntamiento y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por lo que, según el Consistorio, no supondrá coste para las arcas municipales. Sanlúcar figura entre los 14 municipios beneficiarios de esta línea de ayudas.

Desde el Gobierno local se ha precisado que esta intervención constituye una primera fase de rehabilitación, con la previsión de continuar buscando financiación para completar futuras actuaciones en el conjunto del edificio.