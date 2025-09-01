Sanlúcar competirá por tener la mejor patata de España

Sanlúcar es uno de los productores de patatas más importante en España.

La localidad de Sanlúcar de Barrameda estará representada en la primera edición de la Cata-Concurso de Patatas organizada por la Asociación de Pueblos Productores de Patata, que se celebrará el próximo viernes 5 de septiembre en la Feria Alimagro de Xinzo de Limia (Ourense).

El municipio competirá con la variedad Spunta, una de las seis candidatas al título de "Mejor Patata del Año". Esta variedad se medirá con otras cinco provenientes de distintos puntos de España: Soprano (Cartagena, Murcia), Donata (Medina del Campo, Valladolid), Kennebec (Coristanco, A Coruña), Agria (Xinzo de Limia, Ourense) y Cimega (La Rinconada, Sevilla).

Los catadores profesionales evaluarán las patatas atendiendo a características como sabor, textura y aroma, mientras que el público también tendrá la oportunidad de participar como jurado popular. La organización ha invitado a los aficionados a la gastronomía a inscribirse y formar parte de la elección de la mejor patata.

Desde Sanlúcar, la participación en este certamen supone un reconocimiento al trabajo de los productores locales y a la tradición agrícola de la zona. La variedad Spunta, conocida por su versatilidad culinaria, busca ahora destacarse a nivel nacional y poner en valor la calidad de la producción sanluqueña.

La Asociación de Pueblos Productores de Patata, promotora del concurso, busca impulsar la colaboración entre municipios productores y visibilizar la importancia de la patata en la gastronomía y la agricultura española.