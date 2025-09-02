Langostinos, manzanilla y las carreras de caballos: Sanlúcar y Chipiona, entre la tradición y la polémica

Sanlúcar y Chipiona son pueblos hermanos, que no hermanados oficialmente, pero comparten profundos vínculos emocionales, históricos, culturales, económicos, sociales y gastronómicos. Tanto es el vínculo que, como municipios vecinos, existe cierta disputa que no deja de ser más que un “pique” — mayormente sano— entre vecinos de ambas localidades. La última polémica surge a raíz de la utilización reciente de algunas referencias culturales y patrimoniales de Sanlúcar de Barrameda en productos y campañas vinculadas a Chipiona. La disputa ha saltado en redes sociales, donde algunos vecinos de Sanlúcar consideran estas referencias un intento de apropiación indebida de elementos arraigados en su localidad.

El debate se reavivó tras conocerse el lanzamiento de una manzanilla de Sanlúcar con el nombre Salmedina —en alusión a la piedra que se encuentra frente a la costa de Chipiona— y con el Faro de Chipiona en su etiqueta. La elección ha sido criticada por parte de ciudadanos que entienden que se mezcla la denominación de origen de Sanlúcar con iconografía propia del municipio vecino. La molestia se debe a que Chipiona no produce manzanilla con DO propia.

Chipiona reclama el lugar de sus 'Langostinos de Sanlúcar'

Otro motivo de discordia ha sido una publicación en Facebook en la que se referencia a los “langostinos de Chipiona”. “¿Langostino de Sanlúcar… o de Chipiona? Aunque todo el mundo habla del ‘Langostino de Sanlúcar’ (¡y hasta tiene Feria propia!), lo cierto es que muchas de las capturas se hacen frente a las costas de Chipiona. ¿Es cierto esto? ¿Entonces? ¿Quién tiene la verdadera ‘denominación de origen’? ¿Quién se lo atribuye… y por qué?”, expone la publicación de Chipiona en Red, abriendo incluso un supuesto debate para que Chipiona reclame su lugar en la mesa del langostino.

Estos comentarios han sacudido a sectores sanluqueños, que recuerdan que la denominación reconocida es “Langostino de Sanlúcar”, dado que esta especie nace en el río Guadalquivir y se captura principalmente en la desembocadura y la bahía. Sin embargo, la realidad biológica apunta a que muchos ejemplares de este langostino blanco (Penaeus kerathurus) pueden nacer en aguas frente a Chipiona, donde la mezcla de agua dulce y salada ofrece condiciones óptimas para su reproducción.

Además, cabe destacar que no existe una Denominación de Origen Protegida oficial para el langostino de Sanlúcar, a diferencia de otros productos de la zona, como el Moscatel de Chipiona. Esto significa que, legalmente, un langostino capturado frente a Chipiona puede venderse como “de Sanlúcar” sin infringir ninguna norma. En términos de sabor y calidad, los ejemplares de ambas zonas son prácticamente indistinguibles, ya que crecen en aguas salobres y fondos fangosos similares, lo que refuerza la idea de que la polémica es más una cuestión de tradición y marketing que de diferencias reales en el producto.

Las Carreras de Caballos de Sanlúcar, una cuestión de perspectivas

Las redes sociales también han servido como altavoz de la controversia por una fotografía difundida en Facebook que mostraba caballos corriendo en la playa de Sanlúcar con el Faro de Chipiona de fondo. Algunos usuarios interpretaron la imagen como un montaje o como una recreación con inteligencia artificial para un supuesto intento de apropiación.

Ante estos comentarios, el autor de la fotografía quiso aclarar públicamente que la imagen es real y no fue manipulada. “La foto no es un fotomontaje ni creada por inteligencia artificial, como se ha afirmado en otros grupos de Sanlúcar”, afirmó José Herrera Romero. Pese a que las carreras de caballos pertenecen exclusivamente a Sanlúcar y sólo se corren en sus playas, la perspectiva, el uso de teleobjetivo, las condiciones ópticas y la destreza del fotógrafo hacen posible y completamente real esta imagen de los caballos corriendo en la arena de la playa de Las Piletas, con el Faro de Chipiona —a entre 8 y 10 kilómetros de distancia— al fondo de la fotografía.

En definitiva, estas polémicas reflejan cómo la proximidad geográfica y los vínculos históricos entre Sanlúcar y Chipiona pueden generar confusiones y debates sobre identidad, tradición y patrimonio. Lo cierto es que, pese a los “pique” y debates en redes, ambos municipios comparten la riqueza de su historia, su mar y su cultura, recordándonos que las diferencias pueden convivir con la colaboración y el orgullo compartido por la Costa Noroeste de Cádiz.