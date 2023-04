Sanchéz Rojas (CEC): "Lógica sigue siendo una necesidad, no perdamos más tiempo"

Javier Sánchez Roja, presidente de Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), ha manifestado su satisfacción tras la firma del protocolo entre Junta y Gobierno para impulsar la sociedad Lógica en los terrenos del frustrado Consorcio Aletas. "Es un proyecto clave, sigue siéndolo dos décadas después, para albergar industria y empresas con desarrollo logístico, tecnológico y ambiental. Lógica responde a la necesidad estratégica de generar posibilidades de riqueza y empleo en una localización equidistante de las grandes poblaciones de la Bahía-Jerez, y a solo 45 minutos por carretera del Campo de Gibraltar", ha dicho Rojas.

"Nuestra provincia ha de ganar en dimensión productiva a través del crecimiento en número y tamaño de un tejido compuesto por micropymes. Esto es algo de gran importancia a nuestro criterio. Hacen falta empresas de más de 50 trabajadores porque la provincia de Cádiz no llega a las 300 empresas de este tamaño. No perdamos más tiempo. Este es un proyecto que nació del consenso, un concepto que no ha sido muy usado en las dos últimas décadas en esta provincia y que ha dejado pasar muchos trenes a los que nos podríamos haber subido", ha explicado el representante de los empresarios para añadir que "ahora sí parece que hay motivos para la esperanza en ese consenso. Nosotros lo vamos a aplaudir, hoy con moderación después de tanto años, pero cuando veamos las máquinas entrar en los terrenos, con entusiasmo".

Sanchéz Rojas ha insistido en que el proyecto de Lógica "no está muerto, sigue siendo una necesidad vigente en este tiempo y ese emplazamiento, no en otro, porque es estratégico. Diálogo y consenso son las mejores herramientas a disposición de todos los agentes, sociales, políticos e institucionales, para sacar adelante el parque, que sigue siendo una necesidad para el despegue económico y social de la provincia de Cádiz con este proyecto industrial, tecnológico y logístico.