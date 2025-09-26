Salud pone a Chiclana en alerta ante la presencia de virus del Nilo

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta al municipio de Chiclana tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos 'Culex' procedentes de sendas trampas del Programa de vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía. La localidad gaditana ha dado positivo en el último control sanitario junto a la de Baeza, en Jaén. La presencia de mosquitos portadores del virus del Nilo se ha dado en las afueras de ambas ciudades.

De acuerdo con lo establecido en el vigente Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía, Chiclana permanecerá en alerta durante cuatro semanas (hasta el 23 de octubre), sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo occidental.

En la provincia gaditana existe otro término municipal aún en alerta por el virus: Benalup-Casas Viejas, que estará en estado de alerta hasta, el principio, el día 5 de octubre. Dentro de la comunidad autónoma, también se encuentran en alerta Huelva capital (hasta el 2 de octubre), el municipio almeriense de Pulpí (hasta el 9 de octubre) y Guillena, en Sevilla (hasta el 13 de octubre),

La Consejería de Salud ha trasladado la información y la decisión adoptada a los ayuntamientos de los dos municipios y a las diputaciones provinciales de Cádiz y Jaén.

Hay que recordar que son las administraciones locales las que deben intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, según los respectivos planes municipales de Vigilancia y Control de vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

QUÉ TENGO QUE HACER SI ALERTA POR VIRUS DEL NILO

Entrar en estado de alerta supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…) porque atraen a los mosquitos y procurar no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos.

Asimismo, Salud anima a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.