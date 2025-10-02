RTVA y el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules impulsan el Museo Alejandro Sanz Experience

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, el director general de Radio y Televisión de Andalucía, Juande Mellado, y el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, han firmado hoy un convenio entre la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y el ayuntamiento alcalaíno para impulsar la creación del Museo Alejandro Sanz Experience.

Antonio Sanz ha destacado que “el Museo nace con la vocación de ser mucho más que una colección de recuerdos, sino un espacio cultural y expositivo permanente que recogerá su legado artístico, emocional y personal, y al mismo tiempo, aspira a ser un epicentro de actividades culturales de la localidad, utilizando la luz de un artista universal para iluminar la cultura alcalaína”.

El consejero ha puesto el convenio, cuya duración es de cuatro años prorrogables, como “ejemplo de colaboración entre las administraciones, un compromiso que nos va a permitir garantizar su éxito, desde el punto de vista cultural y turístico”.

El Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules va a ser el anfitrión y gestor del Museo en el que se van a exponer los contenidos audiovisuales propiedad íntegra y exclusiva de Canal Sur. Además, promoverá la colaboración de ambas entidades para el desarrollo de actuaciones que pongan en valor la vida, trayectoria y obra del cantautor y compositor Alejandro Sanz.

Entre los compromisos que ha adquirido Canal Sur con la firma de este convenio está facilitar al Museo todos aquellos contenidos que estime apropiados, y cuyos derechos de propiedad sean íntegros y exclusivos de la RTVA, para su uso con fines culturales y educativos. Además, cubrirá los actos y eventos organizados que tengan como finalidad contribuir a la mejora del conocimiento del artista, su obra y su vida, estrechamente vinculadas a Andalucía, tanto en espacios generales como especializados.

“Con la firma de este documento sellamos una alianza en la que todos ganamos, porque gana el Ayuntamiento con un nuevo equipamiento cultural que también tendrá beneficios turísticos, gana la RTVA fortaleciendo su misión de servicio público y, sobre todo, gana la provincia de Cádiz y gana Andalucía, porque el legado de Alejandro Sanz tendrá a partir de hoy una casa permanente en su pueblo”, ha concluido el consejero.

Compromiso con la cultura

La firma de este Convenio se integra en nuestro Plan Anual de Responsabilidad Social Corporativa 2025, en concreto en su línea de acción "Compromiso con la Cultura", donde se enmarcan todas aquellas acciones que buscan transmitir, producir y difundir nuestras señas de identidad culturales en todas su manifestaciones creativas y artísticas. Dentro de esta línea, Canal Sur ha venido prestando una especial atención a las iniciativas en favor de la música, como es este caso, a través de la que tratamos de promocionar a los artistas de nuestra tierra.