Rota obtiene dos de los ocho 'Sendero Azul 2026' otorgados en la provincia de Cádiz
La localidad revalida las distinciones del ADEAC para la Vía Verde y su red de pasarelas litorales
El Ayuntamiento avanza en proyectos de mejora y rehabilitación de las pasarelas con apoyo del Plan de Transición Ecológica de la Diputación
El Ayuntamiento de Rota ha sido reconocido con dos distinciones Sendero Azul 2026 concedidas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Los galardones han recaído en el Camino Natural Vía Verde Rota y en la Red de Senderos y Pasarelas Litorales del municipio.
En la edición de 2026, la provincia de Cádiz ha obtenido un total de ocho reconocimientos Sendero Azul, de los cuales dos corresponden a Rota. Esta distinción forma parte de un programa que pone en valor itinerarios y espacios naturales que cumplen determinados estándares en materia de gestión y calidad ambiental.
Según los criterios establecidos por ADEAC, los senderos candidatos son evaluados en cuatro ámbitos principales: características del trazado; información, señalización e infraestructuras; conservación y gestión del patrimonio natural y cultural; y uso público y disfrute. Las candidaturas son analizadas por un jurado multidisciplinar integrado por profesionales del ámbito universitario y especialistas en medio ambiente, salud, turismo, accesibilidad y actividad física.
La integración en la red Sendero Azul implica, además del reconocimiento anual, un compromiso de mejora continua, así como el desarrollo de acciones de educación ambiental, conservación e interpretación del patrimonio dirigidas tanto a residentes como a visitantes.
En relación con estas distinciones, el Ayuntamiento ha informado de que continúa trabajando en el mantenimiento de la Vía Verde y que se encuentra en fase final la redacción del proyecto de rehabilitación y mejora de las estructuras del sistema de pasarelas litorales. Para esta actuación, el Consistorio cuenta con una subvención vinculada al Plan de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz y estudia la obtención de nuevas ayudas para ejecutar las obras previstas, que afectarían al conjunto de pasarelas situadas en pinares y sistemas dunares.
Con estos reconocimientos, el municipio suma un nuevo respaldo institucional a sus espacios naturales integrados en la red Sendero Azul, en el marco de las políticas locales orientadas a la sostenibilidad ambiental y al uso público de sus entornos naturales.
