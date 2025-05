Rota insiste y cede por cuarta vez el solar a la Junta para construir el centro de salud

Rota/El Ayuntamiento de Rota volverá a llevar al pleno municipal una propuesta para ceder, por cuarta vez consecutiva, una parcela de titularidad municipal destinada a la construcción del nuevo centro de salud. Así lo anunció el primer teniente de alcalde, Daniel Manrique, quien lamentó que un trámite que debería ser excepcional se haya convertido en una práctica recurrente por la falta de respuesta de la Junta de Andalucía.

La cesión, que según el consistorio es totalmente gratuita y con una validez de un año, fue ofrecida por primera vez en septiembre de 2021. Desde entonces, se ha reiterado anualmente ante la ausencia de aceptación por parte del Gobierno andaluz. Manrique aseguró que esta parcela fue tramitada y aprobada “en tiempo récord” tras una visita de la entonces delegada territorial de Sanidad, en la que, junto a representantes del Partido Popular, expresó la intención de construir el nuevo centro con cargo a las inversiones disponibles en ese momento.

Pese a ello, el portavoz municipal señaló que desde esa primera cesión "no ha ocurrido nada", salvo nuevas peticiones técnicas por parte de la Junta, como estudios sobre estructuras previas y la exención del IBI para la parcela, que el Ayuntamiento afirma haber cumplido. Las sucesivas cesiones —la última, en abril de 2024— tampoco han recibido una aceptación formal. Tan solo, indicó Manrique, se ha emitido un informe técnico de media página que calificaba el solar como apto para la construcción e indicaba el inicio de actuaciones, sin mayor concreción.

Asimismo, el edil subrayó que desde 2021 los Presupuestos de la Junta no han incluido ninguna partida específica ni para la redacción del proyecto ni para la ejecución de las obras del centro de salud, lo que a su juicio demuestra la falta de compromiso del Ejecutivo autonómico con esta infraestructura.

En su intervención, Manrique criticó al Partido Popular por, según dijo, haber mantenido una postura incoherente sobre este asunto tanto cuando gobernaba en el municipio como ahora desde la Junta. “Primero dijeron que no podían avanzar porque la Junta no colaboraba; ahora, que están en la Junta, no aceptan una parcela gratuita que no les compromete a nada”, afirmó.

El portavoz municipal concluyó señalando que mientras el Ayuntamiento mantiene su voluntad de colaborar y facilitar la construcción del centro, la Junta no ha dado pasos firmes para materializar el proyecto. “Nadie entiende que se rechace un suelo público sin coste, en un asunto tan sensible como es la atención sanitaria”, añadió. Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de la Junta de Andalucía en respuesta al anuncio de esta nueva propuesta de cesión.